Как правильно выбирать дебетовые карты?

Банковские карты уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, потому что это удобное средство оплаты любых покупок онлайн и в обычных магазинах. Они также используются для мгновенных переводов по всей России, оплаты счетов за коммунальные услуги, налогов, штрафов и многого другого.

Очевидно, что безналичная оплата стала наиболее комфортным способом проведения финансовых операций. Одним из наиболее востребованных банковских продуктов является дебетовая карта, на которой хранятся исключительно денежные средства ее обладателя, за использование которых не начисляются проценты, как в случае с кредиткой. Сегодня мы расскажем, как выбрать дебетовую карту правильно и на какие моменты стоит обратить особое внимание.

Основные критерии выбора при оформлении дебетовой карты

На дебетовой карте хранятся ваши собственные денежные средства. В момент получения она имеет нулевой баланс, поэтому для оплаты покупок сначала необходимо пополнить счет. Такой картой можно не только расплачиваться, но и снимать с нее деньги, переводить их другим лицам в тот же или другой банк.

На сайте Газпромбанка вы найдете максимально подробную информацию о дебетовых картах, тарифах, условиях кэшбэка и других моментах, которые оказываются важными при выборе карты. Ниже мы рассмотрим основные критерии, на которые стоит обращать внимание.

Стоимость обслуживания

Обслуживание дебетовой карты — это определенная сумма, которая списывается со счета один раз в год. Как правило, данная плата обусловлена определенными возможностями и дополнительными опциями, которые предлагает банк. Но сегодня конкуренция в банковской сфере достаточно высока, поэтому есть большой выбор дебетовых карт с бесплатным обслуживанием, при этом они обладают полноценным функционалом. В ряде случаев плата не взимается, если клиент выполнил требование банка (к примеру, потратил в месяц определенную сумму).

Но даже если плата за обслуживание предусмотрена, то в большинстве случаев эта сумма покрывается кэшбэком, если активно пользоваться картой и расплачиваться ей при расчетах.

Дебетовая Умная карта «Мир» — это один из самых популярных продуктов Газпромбанка. Это решение для тех, кто хочет получить бесплатное обслуживание без каких-либо условий, а также выгодные программы лояльности на выбор: до 10% кэшбэк в категории максимальных трат, единый кэшбэк 1,5%, либо до 10% милями.

Кэшбэк и бонусы

Кэшбэк — это программа лояльности, которая предполагает возврат части денежных средств за покупки у компаний-партнеров. Условия возврата средств могут отличаться:

определенный процент с любой покупки вне зависимости от категории;

повышенный кэшбэк в категориях, которые держатель карты может выбрать самостоятельно;

повышенный процент на покупки у компаний-партнеров банка.

Чтобы правильно выбрать дебетовую карту, необходимо внимательно изучить формат начисления кэшбэка — рублями, баллами или милями. Если вы часто путешествуете, то имеет смысл обратить внимание на кэшбэк милями, которыми можно оплачивать авиабилеты, расплачиваться за гостиницы и другие траты, связанные с поездками. Бонусы, как правило, можно потратить на определенные категории товаров у компаний-партнеров банка (к примеру, платная подписка). Кэшбэк рублями наиболее понятен — вам просто возвращается определенная сумма с покупок на карту.

Комиссия за переводы

Переводы на карту одного и того же банка не облагаются комиссией, но в некоторых случаях комиссия возможна при превышении суммы ежемесячных переводов.

На карты других банков, как правило, комиссия предусмотрена по умолчанию, но в этом случае можно воспользоваться переводом через СБП — Систему быстрых платежей. Но и здесь есть лимит — до 100 000 рублей в месяц.

Как выбрать банк?

Выбор банка — это важный момент, потому что от этого зависит то, какие условия вам будут предложены. Чтобы правильно выбрать банковскую организацию, необходимо обращать внимание на определенные критерии:

Наличие лицензии на осуществление банковской деятельности. Это базовый момент, который в большей степени касается мелких банков, у которых ЦБ периодически отзывает лицензию.

Географический охват. Это касается не только отделений, но и банкоматов банка, которые позволяют снимать наличные без комиссии. Но при оформлении Умной карты «Мир» от Газпромбанка вам будет доступно снятие наличных без комиссии с банкоматов других банков до 200 000 рублей в месяц.

Бонусы, которые предлагает банк. К примеру, это может быть начисление процентов на остаток по счету, выгодные условия кэшбэка, удобное мобильное приложение и т.д.

Чтобы оформить дебетовую карту в Газпромбанке, вам достаточно оставить заявку онлайн на сайте и дождаться ответа банка. Далее вам остается выбрать способ получения карты, после чего вы сможете пользоваться всеми возможностями, включая кэшбэк, начисление процента на остаток, переводы и снятие наличных без комиссии.