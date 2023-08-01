Стоимость нефти Urals впервые с начала года превысила $60 за баррель

Средняя стоимость российской марки экспортной нефтяной смеси Urals в июле составила $64,37 за баррель. Это на 16,4%, или на $9,09 выше, чем в июне ($55,28), но в 1,2 раз ниже, чем в июле 2022 года ($78,41 за баррель). В январе-июле текущего года средняя цена Urals сложилась в размере $53,94 за баррель, говорится на сайте Минфина.

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«Средняя цена на нефть марки Urals в июле 2023 года сложилась в размере $64,37 за баррель, что в 1,2 раз ниже, чем в июле 2022 года ($78,41 за баррель). Цена нефти North Sea Dated в июле 2023 года составила $80,07», — говорится в сообщении Минфина.

Таким образом, дисконт к Brent уменьшился до $15,7 за баррель (в июне $19,43). Предельный дисконт Urals к Brent установлен в июле на уровне $25. Так как сейчас фактический дисконт меньше предельного, налогообложение будет происходить по фактической цене Urals.

По данным Минфина, в январе-июле текущего года средняя цена российской нефти сложилась в размере $53,94 за баррель (в январе-июле 2022 года – $83,27 за баррель). В январе текущего года Urals стоила в среднем $49,48 за баррель, в феврале — $49,56, в марте — $47,85, в апреле — $58,63, в мае — $53,34, в июне — $55,28.

5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции Запада: ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны «Большой семерки», Австралия и Евросоюз ввели потолок цен на уровне $60 за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.