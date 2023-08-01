Минобороны РФ рассказало об уничтожении трех летевших на столицу украинских дронов

Два украинских БПЛА были сбиты средствами ПВО при попытке пролета в столицу, один аппарат долетел до «Москва-Сити».

«Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Уточняется, что два дрона уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области; еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, упал на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».