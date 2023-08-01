Минобороны сообщило оперативную информацию о ходе спецоперации

На брифинге 1 августа официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил оперативную информацию о ходе специальной военной операции.

Согласно его данным, на Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений, в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией «Южной» группировки ВС РФ, отражены 8 атак ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Берестовое, Северное, Марьинка и Зайцево (ДНР). Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Предтечино, Сухая Балка, Ласточкино и Георгиевка (ДНР). ВСУ потеряли 345 боевиков, 6 БМП, 5 самоходных артиллерийских установок «Krab» польского производства, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе артиллерийскую систему М777 производства США, 4 автомобиля, танк и боевая машина РСЗО «Град». В районе населённого пункта Новгородское (ДНР) уничтожены 2 склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 24-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки ВС РФ «Восток», нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Пречистовка, Макаровка (ДНР), Малая Токмачка и Новоандреевка (Запорожская область). Российские силы отразили 2 атаки ВСУ в районах населённых пунктов Старомайорское (ДНР) и Яблоневое (Запорожская область). Потери противника составили 220 боевиков, 6 БМП, в том числе одна «Bradley» производства США, 2 танка, 2 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Акация» и пушка «Гиацинт-Б». В районе населённого пункта Раздольное (ДНР) Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении подразделениями «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены 3 атаки ВСУ в районах населённых пунктов Райгородка, Невское и Червоная Диброва (ЛНР). В районе населенного пункта Терны (ДНР) пресечена деятельность ДРГ. Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сергеевка (ЛНР), Дружелюбовка (Харьковская область), Торское и Серебрянка (ДНР). Уничтожено более 75 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 2 гаубицы (Д-20, Д-30) и 2 самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки ВС РФ продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции в районе населённого пункта Куземовка (ЛНР). Ударами штурмовой авиации и огнём артиллерии нанесено поражение 8 скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Новомлынск, Тимковка, Кисловка, Котляровка, Берестовое (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). В лесном массиве «лес Попов» Сватовского района (ЛНР) успешно отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Уничтожено до 120 боевиков, 3 автомобиля, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. В районе населенного пункта Кисловка (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВС РФ уничтожили до 40 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 103-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах. В районе населённого пункта Стецковка (Харьковская область) поражён радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк-3».

Российские средства ПВО перехватили 16 снарядов РСЗО «HIMARS», а также уничтожен 21 вражеский БПЛА в районах населённых пунктов Залиман (ЛНР), Новоандреевка, Спорное, Берестовое, Кременец, Вольное (ДНР), Мичурина, Балочки, Конские Раздоры (Запорожская область), Старая Збурьевка, Раденск и Новая Каховка (Херсонская область).

За всё время проведения СВО российские силы уничтожили 458 самолётов, 245 вертолётов, 5 402 БПЛА, 427 ЗРК, 11 067 танков и других боевых бронированных машин, 1 141 боевая машина РСЗО, 5 699 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 12 003 единицы специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Минобороны в ночь на 1 августа киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трёх полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Чёрного моря. Кораблями ВМФ РФ, сопровождавшими морской транспорт, все вражеские катера были своевременно обнаружены и уничтожены.