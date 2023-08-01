Минобороны: ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Чёрном море

В ночь на 1 августа киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трёх полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Чёрного моря.

Об этом говорится в заявлении Министерства бороны России, опубликованном в Telegram-канале российского военного ведомства.

«Кораблями Военно-Морского Флота России, сопровождавшими морской транспорт, все катера были своевременно обнаружены и уничтожены», – сообщило Минобороны.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Минобороны, ночью 1 августа была пресечена попытка террористической атаки киевского режима БПЛА по объектам в городе Москве и Московской области.

Уточняется, что два дрона были уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Подмосковья. Ещё один беспилотник подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, упал на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

