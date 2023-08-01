На рынке меди начало расти напряжение

Quattuor post quarta

Фьючерсы на медь впервые более чем за три месяца преодолели уровень 4 доллара за фунт. Так оптимизм по поводу новых стимулирующих мер в Китае компенсировал слабые экономические показатели этой страны — основного потребителя «красного металла».

Прозвучавшие от китайских официальных лиц намеки на принятие в ближайшие месяцы дополнительных мер стимулирования помогли участникам рынка меди переключиться на более позитивное восприятие ситуации. А то ранее опубликованные данные показали, что деловая активность крупнейшего в мире импортера меди в июле резко замедлилась.

Тем не менее, бурно радоваться пока рано: Пекину еще только предстоит обнародовать какие-либо конкретные меры по стимулированию потребления и спроса.

Но хотя «красный металл» и приостановился в начале торгов во вторник — фьючерсы упали на 0,1% до 4,0113 доллара за фунт, участники рынка уверены: это лишь небольшая коррекция.

У меди есть и еще один драйвер. Спрос на нее будет расти вместе со спросом на электромобили и энергопереходом в крупных мировых экономиках, уверен Уорвик Смит, генеральный директор и директор American Pacific, заявивший в недавнем интервью: «медь — это то, что приведет к революции в области электромобилей. Сегодня в мире недостаточно меди, чтобы выполнять требования зеленой революции в области электромобилей».

«В автомобиле с бензиновым двигателем в среднем содержится 18 фунтов меди. В электромобиле — 83. А если вы ездите на Tesla, в ней содержится 138 фунтов меди. Так что меди требуется очень много», — сказал Смит порталу Benzinga, оценив потребность в ней к 2028 году в 4,5 млн тонн. Причем дополнительная медь понадобится не только для революции в области электромобилей, но и для производства всех видов энергии из возобновляемых источников, включая энергию ветра, солнца.

Впрочем, собственно китайский и технологический рынки меди тесно связаны между собой: где еще так активно производится элетротранспорт, как не в Китае?

Все взволнованы, но цены пока спокойны

Цены на медь с июня находятся в локальном растущем тренде, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Основными факторами поддержки спроса, по его словам, и в самом деле выступают ожидания стимулирования экономики Китая. Свою роль играют также замедление инфляции в США, что позволит раньше свернуть жесткую монетарную политику ФРС.

Краткосрочный драйвер роста котировок, по мнению аналитика, — снижение объема предложения, в частности производство меди в Чили в июне снизилось на 0,9% г/г, а крупный производитель Codelco ухудшил производственный прогноз на год в свете слабых операционных результатов на отдельных активах. В ближайшие месяцы, ожидает Дмитрий Пучкарев, подъем цен может продолжиться до 9000–9250 долларов за тонну. Дальнейшее же повышение будет зависеть преимущественно от макростатистики из Китая.

Динамика цены на медь (+3,2%) уступила только золоту (+9,4%) в рейтинге среди металлов за полугодие, подтверждает финансовый аналитик маркетплейса Финмир Сергей Чеврычкин. Стоимость ближайшего фьючерсного контракта меди (HG1!) в этом году находится в узком ценовом диапазоне 3,5 – 4,4 долл. за фунт (примерно 0,45 кг.). В настоящее время котировки актива находятся в центре боковика, тестируя значения $4 за фунт.

С начала месяца котировка металла прибавили 5,6%, в том числе на фоне следующих ожиданий, поясняет эксперт. Первое: Китай планирует стимулировать экономический рост, что отразится на повышении спроса на медь. Пока спрос со стороны КНР слабее, чем ожидалось. Значительную поддержку спросу на медь в Китае оказывает «зеленая» энергетика, в том числе электромобили и возобновляемые источники энергии.

А на рост использования электромобилей как драйвер роста стоимости меди прогнозируют аналитики из Goldman Sachs: согласно их выкладкам, спрос на нее увеличится к 2025 году на 50%. Нужно понимать, указывает Сергей Чеврычкин, что в электромобилях используется примерно в четыре раза больше меди, чем в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Медь необходима для аккумуляторов, обмоток и роторов, используемых в электродвигателях, для проводки, сборных шин и зарядной инфраструктуры.

«Считаю важным в ближайшее время внимательно следить за событиями в Чили и Перу, а также в Демократической Республике Конго, которые являются крупнейшим мировыми производителем меди. К примеру, в начале года в Перу производство было довольно сильно нарушено из-за протестов на рудниках. Подобные события сильно влияют на волатильность стоимости актива», — отмечает эксперт.

Технический анализ ценового графика меди указывает на отсутствие тренда, добавляет Сергей Чеврычкин. Текущая ценовая конъюнктура больше напоминает баланс спроса и предложения без явного преимущества покупателей или продавцов. Индикатор RSI сигнализирует отсутствие перекупленности и перепроданности по активу. Резких скачков торговых объемов не наблюдается.

«В среднесрочном горизонте больше склоняюсь к консолидации стоимости вблизи 4 долл. за фунт. В долгосрочной перспективе думаю, что котировки меди будут тестировать диапазон 4,2 – 4,3 долл. за фунт», — прогнозирует эксперт.