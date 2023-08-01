Названа сумма ущерба Сталинградской области от фашистов в годы войны

На первом заседании по делу о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны прокурор Волгоградской области Денис Костенко оценил размер материального ущерба, причиненного региону немецко-фашистскими захватчиками, в 17 трлн рублей.

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«Размер материального ущерба, причиненного Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками, превышает 17 трлн рублей», — цитирует ТАСС прокурора.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, выступая на заседании, обвинил немецко-фашистских захватчиков в геноциде советского народа на оккупированной с июля 1942 года по февраль 1943-го территории региона. В числе злодеяний он назвал грабежи, насилие, убийства; преследование по расовым мотивам; принудительный рабский труд; избиения и пытки; использование мирного населения в качестве живого щита в ходе военных действий; бессмысленное разрушение гражданских объектов; уничтожение целиком городов и сел, а также угон мирных жителей в рабство. Глава региона заявил, что в ходе Сталинградской битвы на стороне фашистов воевали порядка 10 стран современной Европы.

Дело из 14 томов о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом поступило в Волгоградский областной суд в июне. По данным пресс-службы судов региона, в его материалах содержатся сведения о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в отношении не менее 130 тыс. мирных граждан, а также военнообязанных, проходивших службу в рядах Красной армии.

