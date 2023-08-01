Оценка компетенций сотрудников

Данная значимая процедура направлена на принятие стратегически важных решений, способствующих улучшить общую эффективность и повысить качество труда в организации.

Что такое компетенция сотрудника?

Компетенции сотрудников – совокупность навыков, знаний и личных качеств работника, которые требуются для грамотного взаимодействия с коллективом и достижения поставленных целей. Набор компетенций прямым образом коррелирует с функционалом и спецификой занимаемой сотрудником должности.

Виды компетенций

В настоящее время актуально деление компетенций на софт и хард скиллз (мягкие и жёсткие навыки).

Soft skills – вид компетенций сотрудников, зависящий от личных качеств человека. Такой тип навыков формируется посредством накопления жизненного опыта. К таковым относят способность к критическому мышлению, аналитике, принятию решений в стрессовых ситуациях. Также к софт скиллам относят лидерские качества, коммуникабельность.

Hard skills – профессиональные компетенции, основа для грамотного выполнения поставленных рабочих задач. Таким компетенциям обучают в университетах, на специальных курсах, при повышении квалификации и т.д.

Методы оценки компетенций персонала

К основным методам оценки компетенции персонала принято относить следующие:

Аттестация. Методика подразумевает анализ продуктивности, компетентности, личных и профессиональных навыков сотрудника. Принцип аттестации и порядок ее проведения устанавливаются внутренними документами и уставами компании.

Ассессмент-центр. Речь идет о высокоинформативном способе получения достоверных сведений о компетентности сотрудников, как правило, руководителей, и их управленческом потенциале. Средство оценки действующего кадрового состава, общей стратегии компании. По итогам такой оценки могут делаться выводы о полномочиях сотрудника.

Тестирование. К данному методу прибегают в целях комплексной оценки потенциальных претендентов на конкретные должности. Тесты могут иметь как профессиональную, так и психологическую направленность. Такой метод обеспечивает получение достоверных результатов относительно умений и знаний сотрудников применительно к определенному кругу обязанностей.

Интервью. Метод, построенный по принципу «вопрос-ответ». Интервью практикуется в свободной форме, а также в формате собеседования. Во втором случае интервьюер заранее готовит список вопросов.

Экспертная оценка. При данном методе требуется привлечение экспертов, призванных оценить профессиональные и личные характеристики кандидата. Главным оценивающим критерием служат собственные знания и опыт.

Оценка 360. Методика кругового опроса, идеально подходящая для оценки софт-скиллс и поведения в работе.

Этапы проведения оценки

Перед тем как оценить профессиональные компетенции, необходимо определить порядок действий — те самые этапы проведения оценки сотрудников. Стандартно процесс выглядит следующим образом:

Этап 1. Разработка программы оценки с установлением сроков, объема задач и составления прогнозов.

Этап 2. Анализ деятельности, составление критериев оценки. На данном этапе можно получить детальное понимание ключевых характеристик сотрудника.

Этап 3. Разработка методов оценки компетенций персонала. Предполагает установление требуемых ограничений и правил, составление плана, по которому будет проводиться итоговая оценка.

Этап 4. Определение критериев оценки, утверждение плана мероприятий по анализу навыков и знаний кандидатов.

Этап 5. Проведение оценочных мероприятий с последующим анализом результатов.

План развития компетенций

Практикуются два подхода:

Аналитический – применяется при наличии четкого понимания структуры должностных обязанностей сотрудника.

Прецедентный – план развития компетенций сотрудников, предполагающий ранжирование с учетом результативности работников и определения идеальной модели поведения по образцу.

Какой инструмент оценки компетенций выбрать?

Платформа StartExam предлагает широкий спектр эффективных методов и подходов для оценки навыков и компетенций потенциальных сотрудников. Система позволяет импортировать задания в несколько кликов или собирать тесты любой сложности. А для оценки 360 в системе есть как встроенная модель компетенций, так и конструктор, позволяющий загрузить собственные компетенции и индикаторы.