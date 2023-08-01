Россияне стали реже жаловаться на банки и страховщиков

В первом полугодии Банк России получил 169,1 тыс. жалоб, что на 11,4% меньше, чем в январе-июне 2022 года. Существенно сократились заявления на профессиональных участников рынка ценных бумаг, банки и страховые организации, за исключением вопросов, связанных с ОСАГО. Основной причиной снижения жалоб стало восьмикратное сокращение обращений, связанных с введением санкций, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Статья по теме: Россиянам объяснили, на кого и на что можно пожаловаться в ЦБ

«За январь – июнь в Банк России на рассмотрение поступило 130,2 тыс. обращений (за январь – июнь 2022 г. – 159 тыс.), которые содержали 169,1 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Число жалоб снизилось на 11,4% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Среди основных факторов снижения – сокращение в 8 раз числа жалоб, связанных с введением санкций в отношении РФ. В общем количестве жалоб доля кредитных организаций составляет 47,5%, НФО и участников корпоративных отношений – 37,6%», — говорится в отчете ЦБ.

Так, в январе-июне количество жалоб на банки снизилось на 13,5%, особенно по вопросам предоставления кредитных каникул и снятию наличной валюты. Также уменьшилось число обращений, связанных с кредитованием, и наиболее заметно — с ипотекой.

Жалобы на страховщиков за отчетный период в целом сократились на 15,2%. Однако в марте — апреле более чем в 2,5 раза подскочило количество обращений, связанных с доступностью ОСАГО. Благодаря принятым мерам уже в июне их стало гораздо меньше: в 2,5 раза по е-ОСАГО и на 27% по отказам в продаже полисов в офисах, отметили в ЦБ.

Количество обращений на микрофинансовые организации выросло на 17,3%, в основном из-за активности мошенников, которые оформляли займы на чужое имя. Но уже во втором квартале такие жалобы стали сокращаться. Жалоб на недобросовестные продажи (мисселинг) поступило на 19,3% меньше в сравнении с прошлогодним периодом. Регулятор связал это со своими активными надзорными мерами в отношении финансовых организаций, допускавших нарушения при продажах инвестпродуктов.

Более всего, в 4,5 раза, снизилось число жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг — в основном по темам, связанным с санкциями, уточнили в ЦБ.

