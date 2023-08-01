В «Абрау-Дюрсо» рассказали о 383 млн руб. чистой прибыли январе — июне 2023 года

Чистая прибыль российского производителя игристых и тихих вин «Абрау-Дюрсо» по РСБУ составила в первом полугодии 2023 года 383 млн руб. против чистого убытка в 154 млн за такой же период 2022-го.

Статья по теме: «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом во Франции

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Статья по теме: ГК «Абрау-Дюрсо» заявила о планах по увеличению потока этнотуристов в два раза

Выручка предприятия сократилась на 1,5%, до 128,8 млн руб., передает агентство; себестоимость продаж в первые шесть месяцев года составила 171 млн руб. против 185,7 млн годом ранее.

Валовой убыток компании составил 42,2 млн руб., что на 23% ниже прошлогоднего показателя. Прибыль до налогообложения — 356,1 млн руб. против убытка в 189,1 млн руб. в 2022-м.

Продукция «Абрау-Дюрсо» экспортируется в более чем 19 стран. Винный дом представляет коллекции виноделен «Абрау-Дюрсо», «Лоза», «Усадьба Дивноморское», «Винодельня Ведерниковъ». Главным акционером компании является семья бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Компания развивает также другие направления, в том числе туризм и производство косметики.