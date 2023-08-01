В Киеве раскрыли план на случай внезапной смерти Зеленского

Депутат Верховной Рады Николай Княжицкий раскрыл план на случай внезапной смерти или потери дееспособности Владимира Зеленского.

По словам украинского парламентария, если глава «незалежной» по вышеуказанным причинам не сможет исполнять свои обязанности, власть в стране перейдёт к спикеру Рады, передаёт РИА Новости, со ссылкой на публикацию издания Politico.

«Формально, согласно Конституции, линия преемственности ясна, – пояснил Княжицкий. – Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берёт на себя председатель парламента».

Как подчеркнул депутат, такой план необходим для исключения вакуума власти. Кроме того, в этой же статье отмечается, что из-за нависшей над жизнью Зеленского реальной угрозы все его заграничные поездки планируются в условиях полнейшей секретности.

При этом авторы публикации обратили внимание, украинские чиновники и депутаты не желают говорить на тему вероятности победы России, а также ликвидации Зеленского или отказываются это делать официально, опасаясь, что данная тема выглядит слишком мрачной.

Рнее «Эксперт» писал, что бывший советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор призвал Зеленского готовится к самому страшному.

