В Кремле прокомментировали вторую атаку украинского БПЛА на «Москва-Сити»

В связи с очередной ночной атакой украинского беспилотника на здание в «Москва-Сити», где находится ряд министерств, принимаются необходимые меры.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

«Мне нечего добавить к тому, что сказало Минобороны. Угроза существует, она очевидна, меры принимаются», — заявил Песков, отвечая на вопрос, какие выводы были сделаны в Кремле после последней атаки БПЛА на столицу и в каком случае нужно будет усилить меры безопасности.

По словам пресс-секретаря главы государства, в Кремле не видят попыток организовать атаку наподобие теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. О схожести налетов украинских дронов с событиями 22-летней давности ранее говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова, поясняет агентство.