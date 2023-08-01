Продажи автомобилей Jaecoo в РФ стартуют в начале осени

Продажи автомобилей китайского бренда Jaecoo, который станет частью марки Omoda группы Chery, стартуют в России в сентябре текущего года.

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Как сообщается на сайте Omoda, первой моделью, которая появится на российском рынке, будет кроссовер J7.

«В сентябре 2023 года состоится российская премьера бренда Jaecoo и старт продаж его первой модели — интеллектуального кроссовера Jaecoo J7, дебютировавшего на ХХ международном Шанхайском автосалоне», — указывается в пресс-релизе.

Уточняется, что детальная информация о российских спецификациях автомобиля будет доступна ближе к началу продаж; первые флагманские шоурумы Omoda&Jaecoo между тем могут открыться уже в этом месяце.

О том, что автомобили бренда Jaecoo появятся на российском рынке в этом году, сообщалось в апреле.