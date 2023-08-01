В Великобритании заявили о катастрофе из-за ответа Путина

Антироссийские санкции уже загнали Запад в ловушку и привели к катастрофическим последствиям для миллионов людей.

Об этом в статье для издания The Guardian написал британский обозреватель Саймон Дженкинс. По его мнению, ограничения оказались совершенно неэффективными в плане влияния на ход и возможный итог конфликта на Украине. А европейские потребители энергоресурсов при этом страдают от повышения цен в результате ответных мер со стороны президента РФ Владимира Путина.

Автор публикации также убеждён, что Запад оказался в ловушке из-за того, что гордость не позволяет им остановиться.

«Я пытался, но не нашел доказательств того, что правительство Великобритании или вообще любые западные власти делали прогноз относительно последствий введения антироссийских рестрикций», – отмечается Дженкинс.

Как считает он, самый простейший анализ должен был натолкнуть их на мысль, что от серьёзного ущерба российскую экономику защитят огромные долларовые резервы, которыми владела Москва.

В итоге обозреватель The Guardian приходит к выводу, что настало время для переговоров с Россией, даже если это подорвет веру США и Европы в их излюбленное оружие – в экономические санкции.

Как ранее писал «Эксперт», немецкий автоконцерн Volkswagen понёс многомиллионные убытки от закрытия бизнеса в России. На одной только разнице обменных курсов и трудности вывода финансовых активов из России компания потеряла 300 млн евро.