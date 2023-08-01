В Запорожской области сообщили о больших потерях ВСУ при попытке прорыва российской линии обороны

Киев пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных и проводит перегруппировку на ореховском направлении.

Об этом рассказал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«На ореховском направлении противник проводит перегруппировку, пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, у которых отсутствует должная подготовка. Действия противника неслаженные, моральный дух низкий, много случаев сдачи в плен, что остается единственной возможностью у противника сохранить свои жизни», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские боевики предприняли попытку прорыва российской линии обороны на ореховском направлении в Запорожской области, но понесли значительные потери.

«Около четырех утра две штурмовые группы противника по 20 человек предприняли попытку прорвать оборону на ореховском направлении. В ходе боя противнику нанесено огневое поражение из артиллерийских систем. Противник получил значительные потери и отброшен назад», — рассказал врио главы региона.

Сообщается, что за прошедшие сутки ВСУ предприняли 114 попыток обстрелять населенные пункты на пологовском, токмакском и васильевском направлениях.