Владимир Ефимов: в 2023 году было предоставлено почти 19 тысяч консультаций по имущественно-земельным вопросам

Горожане и предприниматели Москвы за первые 6 месяцев 2023 года получили в правительстве столицы почти 19 тыс. бесплатных консультаций по разным вопросам законного использования земельных участков и строительству зданий на них. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил 1 августа заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что получить такую консультацию могут как представители бизнеса, так и физические лица, а также представители общественных организаций Москвы. «За первое полугодие 2023 года для них провели более 18,7 тыс. консультаций. Этот результат почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года и сопоставим с объемом консультаций за весь 2022 год, когда для москвичей и представителей бизнеса провели свыше 20 тыс. консультаций», – сказал Владимир Ефимов.

Москва – город удобный для бизнеса и предпринимателей. Столица помогает им на любом этапе развития своего дела: от идеи до решения практических аспектов. В том числе, с 2019 года в городе работает информационно-консультационный центр государственной инспекции по недвижимости, который помогает предпринимателям в таких вопросах, как использование земельных участков, коммерческих зданий и помещений. Например, инспекторы разъясняют, как оформить или использовать эти объекты, как разместить летнее кафе, какое строительство считается самовольным или как устранить какие-то нарушения действующего законодательства.

«Информационно-консультационный центр также организует вебинары, стратегические сессии, круглые столы и дискуссионные площадки для бизнес-сообщества. Всего в первом полугодии 2023 года провели 60 подобных встреч – это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го», — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. По его оценке, за минувшие полгода в таких мероприятиях участвовало более 6,2 тыс человек — в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.