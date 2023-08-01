Wildberries начал работать в Азербайджане

Российский онлайн-ретейлер Wildberries начал работу в Азербайджане.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Wildberries расширяет географию и выходит на рынок Азербайджана. Благодаря началу работы в стране ее жители получат доступ к широкому ассортименту товаров, а представители местного бизнеса — возможность начать продажи в онлайн-сегменте, открывать партнерские точки выдачи и в перспективе выходить на зарубежные рынки», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что Азербайджан стал восьмой страной присутствия онлайн-платформы. Теперь жителям страны доступен ассортимент маркетплейса, насчитывающий более 5 млн позиций, среди которых одежда и обувь, аксессуары, косметика, детские товары, техника и электроника, а также товары для дома и продукты. Первый пункт выдачи заказов открыт в Баку.

В компании подчеркнули, что азербайджанский рынок электронной торговли имеет широкие перспективы с точки зрения логистики, развития предпринимательства и в целом увеличения товарооборота РФ, Азербайджана и стран Центральной Азии.

Wildberries — основанный в 2004 году онлайн-маркетплейс. В первом квартале 2023 года число заказов на платформе превысило 618,1 млн, увеличившись более чем в два раза год к году. Оборот от продаж товаров и услуг на Wildberries удвоился, составив 577,194 млрд руб. Самые высокие темпы роста продемонстрировали категории автомобильных товаров (трехкратный рост); оборудование для умного дома и безопасности, а также игровые консоли и игры (рост в два раза). Наибольшие объемы продаж зафиксированы в сегментах fashion (одежда, обувь, аксессуары), FMCG (продукты, товары для новорожденных, хозяйственные средства и прочее), продукции для благоустройства дома и дачи, бытовой техники и электроники, косметики и парфюмерии.