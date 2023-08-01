X5 договорилась о покупке магазинов «Виктория»

Компания X5 приняла решение о покупке компании «Виктория Балтия».

Об этом сообщает пресс-служба ретейлера.

«Виктория Балтия» управляет магазинами «Виктория» в Калининградской области, Москве и Московской области, а также магазинами «Дешево» в Калининградской области и двумя распределительными центрами. Под ее управлением находится также гипермаркет «КЭШ» в Калининграде.

В периметр одобренной ФАС сделки вошли 118 магазинов, общая торговая площадь которых составляет 92 тыс. кв. м. Кроме того, X5 получит два распределительных центра в Калининградской области общей площадью 14,2 тыс. кв. м.

Сообщается, что нынешний менеджмент «Виктория Балтия» продолжит управление компанией.

«Калининградская область — важный и перспективный для развития X5 Group регион, который при этом обладает своей спецификой. Одна из отличительных черт — ограниченное количество локаций для открытия магазинов. Приобретение магазинов "Виктория" и "Дешево" позволит нам укрепить свои позиции в Калининградской области, а также улучшить логистическое обеспечение наших магазинов в регионе», — приводятся слова главного исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана.

В ФАС уточнили, что одобрили сделку при условии исполнения предписания ведомства. «Поскольку доля Х5 Group превысила 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за 2022 год в границах городского округа Долгопрудный Московской области, "Виктория Балтия" должна до совершения сделки передать расположенные на этой территории торговые объекты третьим лицам», — пояснила пресс-служба регулятора.

Также антимонопольная служба предписала задейтсвовать все актуальные добровольные обязательства ретейлера, связанные с ценообразованием на отдельные позиции социально значимых товаров. Кроме того, X5 должна исполнить все заключенные приобретаемым обществом договоры с его контрагентами.

ООО «Виктория Балтия» зарегистрировано в 2005 году; в 2022-м выручка предприятия составила 40,9 млрд руб., чистая прибыль — 846,6 млн руб.

X5 Group управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». На 30 июня 2023 года под управлением компании находились 22,7 тыс. супермаркетов и 59 распределительных центров.