20 лазеров столичного производства поставили на брянский завод

Компания «ЛАССАРД» из особой экономической зоны Москвы оснастила брянское производство, где изготавливают профиль ПВХ и подоконную доску, 20 лазерными граверами. Такое оборудование используется для нанесения маркировки оконных профилей. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

После ухода с российского рынка поставщиков каплеструйных принтеров и расходных материалов брянское предприятие столкнулось со сложностями в изготовлении продукции. Поэтому было решено сменить способ нанесения маркировки с печати на гравировку, рассказал глава департамента. В качестве поставщика выбрали столичную компанию.

Оборудование московского производства практически не требует расходных материалов. В интерфейс граверов внесены индивидуальные параметры каждой рабочей смены. Благодаря этому удалось значительно сократить число действий оператора установки и нарастить производительность участка, уточнили в пресс-службе.

Как пояснил генеральный директор компании «ЛАССАРД» Олег Нефедов, лазерный комплекс оптимизирует производственный процесс с экономической и с технической точки зрения. Раньше предприятию нужно было заменять картриджи в принтерах, а при сбое удалять чернила растворителем и запускать линию заново. При эксплуатации лазера необходимо лишь менять линзу и защитное стекло. Компании удалось свести к минимум экономические издержки и простои производства, добавил он.

Предприятие полного цикла «ЛАССАРД» разрабатывает и производит лазеры, лазерные системы и оборудование на их основе, а также оптомеханические изделия и оптические столы с 2015 года. На территории ОЭЗ завод начал работать в апреле 2023 года. Продуктовая линейка компании включает свыше 20 видов оборудования, производственные мощности позволяют выпускать более 400 изделий в год.