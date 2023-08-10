Nasdaq: похмелье после ралли

Основные фондовые индексы США вчера вновь завершили день в «красной зоне». Nasdaq Composite потерял еще 1,2% – и закрылся уже на 5% ниже своего июльского максимума. Технологический индекс ранее был одним из лидеров ралли на хайпе вокруг искусственного интеллекта (ИИ). Теперь он лидирует на пути вниз.

Вчера акции крупнейших технологических компаний США, которые еще весной по ходу их безумного взлета называли «великолепной семеркой», в полном составе закрыли торги в минус. За один день их суммарная капитализация упала еще примерно на $190 млрд.

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Самая дорогая корпорация мира – Apple – потеряла в среду лишь 0,9%. Это было наименьшее в процентном выражении падение среди бумаг технологических гигантов, но даже при этом потери превысили $25 млрд. Всего же от июльского максимума акции Apple упали на 10,1%, что снизило ее капитализацию на $312 млрд – до $2,79 трлн.

В процентах же лидером падения вчера стала Nvidia, потерявшая 4,7%. Она была главной звездой ралли этого года. Спекулянты считали (да и считают), что «золотая лихорадка» ИИ – это ее время. В Nvidia видят одного из тех, кто делает деньги на любых клондайках – продавца лопат, кирок и продовольствия старателям.

Однако подводные камни издалека не видны, а Nvidia подорожала так, как будто все они давно позади и прибыль льется рекой. В результате к закрытию торгов среды ее акции стоили уже на 11,5% дешевле, чем на июльском пике.

Но их прирост с начала года все еще равен 191,2%. Сейчас они стоят почти в 4 раза дороже, чем в октябре прошлого года. Текущий коэффициент P/E (цена/прибыль) у них сейчас равен 221,2, а форвардный – 46,9. При таких высочайших ожиданиях рынка обрушить котировки акций способно практически все, что угодно.

На этот раз хватило комментариев в отчете о прибылях и убытках Super Micro Computer. Из них стало известно о некоторых узких местах в цепочках поставок, связанных с Nvidia и другими компаниями. Реакция Уолл-стрит была просто прекрасна: аналитик Citi Атиф Малик сообщил CNBC, что это падение – отличная возможность для покупки. «Эти комментарии не полностью отражают ситуацию с поставками Nvidia», - пояснил он.

Всякое, конечно, бывает, но спешить с покупкой все же не стоит: возможность еще имеет шансы на обвальное улучшение. В этом смысле перспективы есть не только у бумаг Nvidia, но и у акций других полупроводниковых компаний, которые лишь немногим хуже взлетали весной в честь ИИ.

Индекс Philadelphia Semiconductor вчера потерял 1,9%, а от своего пика – 6,8%. Но с начала года он все еще прибавляет весомые 42,6% – и эта цифра выглядит куда весомей реальных улучшений в отрасли.

В S&P 500, упавшем вчера на 0,7%, вес участников ралли ИИ ниже, так что и падение от пика скромнее – 3%. Индекс широкого рынка уже приблизился к сильным уровням поддержки, и дальнейшее движение вниз будет даваться с трудом. Но и для подъема оснований нет – хайп поутих, а акции уже давно весьма недешевы.

Нужны новые идеи, а их нет. И вряд ли они появятся в августе – традиционно одном из слабейших месяцев года, когда трейдеры думают не о рынках, а об отдыхе. Так что пока, как выразился сегодня Bloomberg, «инвесторы переосмысливают безумие искусственного интеллекта». Точнее об итогах этого ралли и не скажешь.

