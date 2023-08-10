«Автотор» предложил наладить на бывшем заводе Hyundai в Петербурге выпуск гибридных машин

Российский холдинг «Автотор» разработал идею для перезапуска производства автомобилей на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на основателя и главного акционера калининградского холдинга Владимира Щербакова. Возможный проект предполагает выпуск полностью гибридных машин с использованием электричества и газомоторного топлива, передает агентство.

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Щербаков отметил, что в Петербурге находится остановивший работу завод Hyundai, полностью готовый к производству, также там располагаются корпуса завода General Motors, приобретенные в свое время концерном.

«Мы предложили: давайте мы сделаем хорошую кооперацию, давайте мы там поставим [в производство] специально автомобиль на газомоторном топливе. Под гибриды мы отсюда [из Калининграда] будем поставлять всю электрическую силовую часть, полностью, а вы там делаете газовую схему полностью для начала», — заявил Щербаков.

Он напомнил, что мощности завода позволяют выпускать до 200 тыс. автомобилей в год.

Месяц назад региональные власти обратились к президенту РФ Владимиру Путину с предложением разрешить «Автотору» наладить производство на петербургской площадке, пишет РБК. Глава государства поручил изучить эту инициативу вице-премьеру Денису Мантурову.