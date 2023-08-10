Более 400 роботов для промышленности выпустит до конца 2023 года компания «Техноред» в Москве

Столичный разработчик и изготовитель роботизированных промышленных систем «Техноред» в январе-июне 2023 года выпустил более 120 изделий, что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Предприятие планирует изготовить 400 роботизированных систем до конца этого года. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В первом полугодии завод расширил товарную линейку до 15 моделей. Среди новинок – две запатентованные роботизированные системы для лазерной сварки, а также робот для паллетирования, который автоматизирует и оптимизирует монотонную работу на предприятиях и складах. Роботы помогают автоматизировать процессы, увеличить объемы выпуска, повысить качество изделий и снизить количество брака. Продукцию компании «Техноред» используют в работе более 550 предприятий страны.

По словам генерального директора предприятия «Техноред» Артема Лукина, робосистемы пользуются высоким спросом в промышленном секторе и стали новым стандартом в индустрии. Штат компании с начала года вырос в два раза – до 60 специалистов, помимо этого, были вложены инвестиции в расширение ассортимента и развитие производства. До конца года предприятие планирует вдвое увеличить число сотрудников, что позволит выпускать по 40 изделий в месяц, добавил гендиректор. Кроме того, компании удалось сократить стоимость изделий для конечного потребителя. Так, если в 2020 году роботизированный сварочный комплекс в среднем стоил около 30 млн рублей, то в 2023 году его цена снизилась в 10 раз.

В Москве работают почти 4 тыс. промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. Развитию производств способствуют, в том числе, более 20 мер поддержки, среди которых субсидии и целевые займы.