Бюджет не удержался «в плюсе»

После двух месяцев профицита в июле федеральный бюджет вновь ушел в минус — дефицит составил 221 млрд рублей. В целом по итогам семи месяцев 2023 г. дефицит достиг 2,8 трлн рублей или 1,8% ВВП, при плановом годовом значении 2,9 трлн рублей (2% ВВП).

Глава Минфина Антон Силуанов ожидает некоторого превышения планового потолка. В интервью ТАСС 31 июля он заявил, что размер дефицита составит 2-2,5% ВВП, при этом более точные оценки можно будет дать по итогам третьего квартала.

Самым ярким итогом бюджетного июля стал скачкообразный рост нефтегазовых доходов: они достигли 811 млрд рублей, более чем в полтора раза перекрыв июньский уровень. Сказалось удорожание нефти на мировом рынке (сорт Urals стоил в июле 64,37 долл за баррель, прибавив в цене за месяц сразу 16,4% и сократив дисконт к Brent до примерно 16 долл/барр против фиксированного Минфином вмененного дисконта на июль в 25 долл/барр). Сыграло свою роль и 4%-е обесценение рубля, играющее на руку Минфину.

В то же время ненефтегазовые доходы в июле поступили в размере всего 1,33 трлн рублей, что на 9% меньше среднего уровня апреля-мая (сравнение с 2 трлн рублей, собранных в июне, нерелевантно — в конце каждого квартала наблюдается пик сборов ряда ненефтегазовых доходов, прежде всего налога на прибыль). Расходы же бюджета в июле выросли сразу на 618 млрд рублей, до 2,37 трлн, вернувшись к среднемесячному уровню второго квартала. В результате избежать дефицита — пусть и минимального по абсолютному месячному значению в 2023 году — в июле не удалось.