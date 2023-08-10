Cui bono? Новая формула расчёта экспортной пошлины ставит производителей удобрений в неравные условия

Черновой вариант документа, опубликованный Минфином, предполагает введение с 1 сентября единой ставки в размере 8% от их таможенной стоимости экспорта. Однако ряд компаний отрасли и экспертная среда выступают против такого подхода, фактически дискриминирующего производителей комплексных удобрений с высокой себестоимостью.

Пуста моя коробушка

Причина пересмотра действующего механизма экспортной пошлины – падение мировых цен на минеральные удобрений. Сегодня с экспортёров взимается пошлина в размере 23,5% от разницы между минимальной отсечкой в $450 за тонну и таможенной стоимостью удобрений. Минфин ожидал, что с её помощью сможет дополнительно собрать с отрасли 119 млрд рублей.

«При этом действующая правоприменительная практика показала, что на фоне изменения ценовой конъюнктуры на мировых рынках удобрений и особенностей сбытовой политики производителей минеральных удобрений сумма поступлений в федеральный бюджет от вывозной таможенной пошлины за 6 месяцев 2023 года оценивается в размере 6 млрд руб.», - констатирует ведомство в пояснительной записке к проекту нового постановления.

Как объяснил «Ведомостям» старший аналитик "Синары" Дмитрий Смолин, действующий механизм не сработал, так как цены на калийные и азотные удобрения уже в начале 2023 г. опустились ниже цены отсечения в $450/т. В результате их производители фактически не платили пошлину, и это в основном приходилось делать крупнейшему производителю фосфорных и сложных удобрений "Фосагро"

Новый механизм позволит исключить из формулы расчёта пошлины ценовую конъюнктуру и «обеспечить поступления в федеральный бюджет от производителей минеральных удобрений в размере 87 млрд руб. до конца 2024 года», прогнозируют в министерстве.

«При текущем валютном курсе и 8%-ной ставке экспортной пошлины Минфин может рассчитывать не менее чем на 76 млрд рублей, что достаточно близко к ожиданиям регулятора. А в том случае, если мировые цены на удобрения в 2024 году смогут переломить нисходящий тренд, объем сборов вполне может достичь целевых 87 млрд рублей», - подтверждает расчёты Минфина ведущий аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов.

Платят всё те же

Тем не менее, после изменения механизма расчёта пошлины текущий статус-кво, при котором большая часть фискальной нагрузки ложится на компании, производящие наименее рентабельные сложные удобрений, сохранится. Ведь предлагаемая Минфином адвалорная ставка игнорирует более высокую себестоимость многокомпонентных удобрений, отмечает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

«Теоретически продавать сырье может оказаться выгоднее, чем конечный продукт», - предупреждает аналитик в комментарии «Forbes».

Себестоимость производства калийных и азотных удобрений гораздо ниже, чем производство сложных удобрений, согласен с Калачевым независимый аналитик Леонид Хазанов.

По его словам, если не учитывать себестоимость и рентабельность продукции при расчёте пошлины, возможен значительный перекос в распределении фискальной нагрузки между экспортёрами, который станет серьёзным негативным фактором для реализации отраслью инвестпрограмм.

По экспертной оценке, в результате введения нового механизма расчёта экспортной пошлины на «Фосагро», «Еврохим» и «Акрон» ляжет в 4-5 раз большая налоговая нагрузка, чем на другого крупнейшего производителя отрасли «Уралхим».

Получается странная ситуация: плоская экспортная пошлина будет выполнять роль демотиватора для производства минеральных удобрений с максимально высокой глубиной переработки углеводородного и минерального сырья. Чем выше глубина переработки и соответственно затраты и рыночные цены, тем больше фискальная нагрузка на производителя.

Призыв к справедливости

На этом фоне в «Фосагро» призвали заинтересованные министерства и ведомства к выработке справедливого механизма расчёта экспортной пошлины, который бы учитывал себестоимость и рентабельность продукции.

В компании при этом подчеркнули, что «Фосагро» со своей стороны остаётся надёжным налогоплательщиком, ежегодно увеличивающим платежи в бюджеты всех уровней. Так, консолидированные налоговые отчисления компании в 2022 г. увеличились в 1,5 раза и превысили 59 млрд рублей. Всего же с 2013 года объем налоговых отчислений компании превысил 200 млрд рублей.

Учитывая перекосы в фискальной нагрузке между компаниями отрасли, логичной корректировкой пошлины считает её дифференциацию по видами минеральных удобрений президент Российского Союза химиков Виктор Иванов.

"На наш взгляд, было бы справедливее со стороны Минфина ввести отдельные ставки пошлины для экспорта простых и сложных удобрений. В случае калийных (продукция первого передела) и азотных удобрений (используется природный газ, приобретаемый по фиксированной государством цене) себестоимость производства гораздо ниже, чем у сложных удобрений с их большим количеством переделов и разнообразием сырьевых потоков. Поэтому выше и экспортная цена сложных удобрений. Так что было бы логично ввести для них более низкую ставку", - прокомментировал Иванов «Ведомостям» обсуждаемые фискальные новации.