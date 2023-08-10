Гиперденьги пошли в минимаркеты

В первом полугодии в России продолжилось постепенное оживление покупательских настроений. Причем оно стало более выраженным, чем в 2022-м: потребительский спрос продолжает восстанавливаться после паузы в прошлом году, а зарплаты – расти, пишет «Российская газета» со ссылкой на текст исследования компании NielsenIQ, изучающей потребительское поведение,

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Восстановление спроса активнее всего происходит в продуктовой группе: прохладительных напитках, кондитерских изделиях, снеках и других. А с точки зрения вклада в рост рынка особенно отличились энергетические напитки и сырое мясо — именно они стали ключевыми драйверами рынка в первом полугодии 2023 года, выяснили исследователи.

А самый высокий вклад в рост продаж непродовольственных товаров внесли такие категории, как средства личной гигиены, уход за телом и уход за волосами.

На этом фоне, как подсчитали в NielsenIQ, в июне рост всей индустрии товаров повседневного спроса составил 8,5%. Там подчеркивают, что это объяснялось исключительно ростом спроса, а не инфляцией.

Оборот розницы вышел на положительную динамику с апреля, согласно данным Росстата. За первое полугодие он вырос на 1,1% (в сопоставимых ценах к тому же периоду прошлого года). А в июне оборот непродовольственной розницы вырос на 15,1%, пишет издание.

«Траты россиян в денежном выражении в январе-июле выросли более чем на 3,4%, в количественном — более чем на 2%», — рассказал «РГ» председатель президиума потребительской ассоциации АКОРТ Игорь Караваев. Причинами он усматривает восстановительный рост после паузы 2022 года и рост доходов части покупателей.

«Совершенно очевидно, что рост покупательской активности населения вызвали два ключевых обстоятельства: рост заработной платы в основных секторах экономики и существенный рост инфляции, — сказал «Эксперту» председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. — Кроме того важную роль сыграла психологическая потребность людей к расширению потребления после его существенного сокращения в 2022 году».

В повышении потребительского спроса активно принимают участие минимаркеты, отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По его словам, они растут в стране как на дрожжах, показывая увеличение числа магазинов на 16,5%, а выручка их выросла в этом сегменте более чем на 21% (за первое полугодие 2023 года). Лидерами рынка являются магазины дешевых товаров (дискаунтеры), доля которых в объеме продаж занимает 55% в денежном выражении.

Гипермаркеты же, по его данным, показали отрицательный результат, чему помимо дискаунтеров способствовала онлайн-торговля. Эксперт считает, что минимаркеты «у дома» сегодня для покупателей выгоднее даже «Ашана».

«На мой взгляд, это вполне объяснимо: народ наращивает потребление, в то же время старается экономить, тем более, что качество товара унифицируется. Дорогое сегодня уже не значит — лучшее. Эта тенденция присуща всей мировой торговле и эти процессы будут нарастать», — полагает Николай Переславский.