E.ON: энергетический кризис в Европе еще не закончился

Несмотря на то, что обстановка на энергетическом рынке Европы сейчас намного спокойнее, чем в 2022 году, и что сейчас цены на газ значительно ниже прошлогодних, континент все равно не застрахован от резких скачков цен зимой 2023-24 годов, считают в крупной немецкой энергетической компании E.ON. Но для этого требуется совпадение двух форс-мажорных условий: одновременно с перебоями поставок энергоносителей на континент нужно резкое похолодание. Вероятность каждого из этих условий довольно высока. Вероятность совпадения обоих значительно ниже, но тоже существует.
«Внутридневная волатильность остается высокой по сравнению со временем до энергетического кризиса, но резких скачков цен, как в августе 2022 года, в первой половине текущего года все же не было,- заявил в интервью Bloomberg Television генеральный директор E.ON Леонард Бирнбаум.- Но мы должны четко говорить, что структурные изменения, которые произошли из-за ситуации на Украине, и выпадение российского газа из газового баланса Европы, остаются и будут еще оставаться какое-то время. Следовательно (энергетический) кризис еще не закончился».
Финансовый директор E.ON Марк Спикер тоже подчеркнул, правда, два месяца назад, в мае, комментируя результаты деятельности компании в первом квартале 2023 года, что энергетический кризис не закончился и что с поставками энергоносителей в Европу во второй половине года могут возникнуть проблемы.
Несмотря на не самый веселый прогноз, в E.ON сейчас в целом все же настроены более оптимистично, чем в прошлом году, как по отношению ко всему текущему году, так и к предстоящей зиме. Основные доходы компании в первой половине текущего года выросли на 40% в годовом выражении. Рост в E.ON объясняют «окружающими условиями».
«После продолжительного кризиса мы видим, что встречные ветры для нашей компании ослабли,- заявил Леонард Бирнбаум, кстати, особо остановившийся на важности «зеленого» перехода, т.е. замены ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии.- Мы видим, что наши рынки все больше восстанавливаются».
Глава немецкого энергетического гиганта также обратил внимание на необходимость обязательно совместного учета устойчивости, безопасности поставок и доступности энергоносителей, а не каждого в отдельности. Настойчивое вмешательство правительства и поспешные реформы, которые сейчас обсуждают в Европе и во многих членах (Евросоюза), по его словам, принесут больше вреда, чем пользы.