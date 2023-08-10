E.ON: энергетический кризис в Европе еще не закончился

Несмотря на то, что обстановка на энергетическом рынке Европы сейчас намного спокойнее, чем в 2022 году, и что сейчас цены на газ значительно ниже прошлогодних, континент все равно не застрахован от резких скачков цен зимой 2023-24 годов, считают в крупной немецкой энергетической компании E.ON. Но для этого требуется совпадение двух форс-мажорных условий: одновременно с перебоями поставок энергоносителей на континент нужно резкое похолодание. Вероятность каждого из этих условий довольно высока. Вероятность совпадения обоих значительно ниже, но тоже существует.

«Внутридневная волатильность остается высокой по сравнению со временем до энергетического кризиса, но резких скачков цен, как в августе 2022 года, в первой половине текущего года все же не было,- заявил в интервью Bloomberg Television генеральный директор E.ON Леонард Бирнбаум.- Но мы должны четко говорить, что структурные изменения, которые произошли из-за ситуации на Украине, и выпадение российского газа из газового баланса Европы, остаются и будут еще оставаться какое-то время. Следовательно (энергетический) кризис еще не закончился».