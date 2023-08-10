Транспортная группа FESCO запустила железнодорожный контейнерный сервис по маршруту Самара — Владивосток.

Об этом сообщается на сайте компании.

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«Контейнеры отправляются со станции Безымянка и прибывают во Владивостокский морской торговый порт. Основа грузопотока сервиса — товары народного потребления, строительные материалы, изделия из цветных металлов и пластмасс», — указывается в сообщении.

В FESCO обращают внимание, что перевозка контейнеров происходит группами без длительного накопления на станции в Самаре; в дальнейшем планируется запустить полносоставные поезда.

Уточняется, что сервис ориентирован на доставку товаров поволжских производителей на Дальний Восток, а также на экспорт в страны Восточной и Юго-Восточной Азии в рамках интермодальных маршрутов и регулярных морских линий.

Новый сервис является дополнением к уже действующему, работающему по маршруту Владивосток — Самара, поясняется в пресс-релизе.

Первая партия контейнеров с внутрироссийским и экспортным грузом отправилась со станции Безымянка 7 августа.

FESCO — одна из ведущих частных транспортно-логистических компаний РФ с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Холдингу принадлежат ВМТП, железнодорожные операторы «Трансгарант», «Дальрефтранс», а также оператор фитинговых платформ «Русская тройка». FESCO оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске, в управлении группы находятся более 135 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц.