Мировому рынку сжиженного газа грозит шок

Главная новость на газовом рынке – конечно же, потенциальная остановка работы на трех главных терминалах сжиженного газа (СПГ) в Австралии, на которые приходится ок. 10% мирового экспорта СПГ. Если сотрудникам Chevron Corp. и Woodside Energy Group Ltd. в Австралии не удастся договориться с администрацией, то работы на терминалах North West Shelf, Wheatstone и Gorgon могут остановиться уже на следующей неделе. Если это произойдет, то вчерашний 40-процентный скачок цен на газ в Европе, покажется всем цветочками. Потрясения, конечно, ждут и рынок газа в Азии.

«Ситуация подчеркивает важность австралийского СПГ для глобальной энергетической безопасности,- цитирует Bloomberg аналитика по энергетике Credit Suisse Group AG Сола Кавонича.- Даже пока еще только теоретическая возможность остановки поставок сжиженного газа из Австралии приводит к большим скачкам цен. Скорее всего, администрации компаний и газовикам все же удастся договориться и предотвратить забастовку».

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Важность австралийского газа для мировой экономики действительно трудно переоценить. Она хорошо видна на примере Европы. Цены там вчера взлетели почти на 40% при том, что забастовка пока еще не началась и австралийского газа в Европе в отличие от Азии очень мало. Главные газовые фьючерсы в Старом Свете на короткое время 9 августа превысили отметку 40 евро за МВт-час (420 евро за тысячу кубов газа) впервые с июня. Правда, цены сейчас все равно остаются значительно ниже рекордных цен годовой давности.

Столь резкий скачок цен подчеркивает нервозность европейских потребителей и их страх повторения прошлогодних событий несмотря на то, что европейские подземные газовые хранилища в начале августа уже наполнены почти на 90%.

Эксперты прогнозируют, что двухмесячная забастовка австралийских газовиков может подтолкнуть цены на газ в северном полушарии, согласно расчетам аналитика Goldman Sachs Group Inc. Саманты Дарт, к 50 евро за МВт-час летом и почти к 100 евро зимой.

«Конечно, по ценам все будет зависеть от того, состоится ли забастовка, а если состоится, то как долго она продлится - объясняет Уоррен Паттерсон из ING Groep NV.- Чем дольше она будет длиться, тем больше усилится конкуренция между Европой и Азией, которой придется искать других поставщиков газа».

Акции крупнейших производителей СПГ в Австралии 10 августа пошли вверх: к 14.44 в Сиднее они выросли у Woodside на 1,9%, а у производителя поменьше, например, Santos Ltd. – на 3,1%.

Переговоры между администрацией и профсоюзами сейчас в самом разгаре.

«Прогресс есть,- говорится в заявлении Woodside.- Стороны по ряду ключевых вопросов достигли в принципе компромисса».

В Chevron тоже понимают всю важность достижения соглашения с профсоюзами, представляющими газовиков.

Любая, даже короткая остановка поставок австралийского СПГ приведет к резкому обострению борьбы за газ между европейскими и азиатскими покупателями. С учетом сезонного роста потребления газа зимой аналитики Bloomberg Intelligence ожидают нового повышения волатильности на газовых рынках в четвертом квартале 2023 года.

«Европа сейчас получает всего лишь 15% от прежнего объема из России,- пишет газовый аналитик Уилл Хэйрс.- Причем, маловероятно, что поставки быстро восстановятся. Это значит, что Европу ждет структурный дефицит газа в 2025 – 26 годах».