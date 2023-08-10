Группа «Аэрофлот» в январе — июле нарастила перевозку пассажиров более чем на 18% год к году

ПАО «Аэрофлот» опубликовало операционные результаты группы за июль и семь месяцев 2023 года.

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Как говорится в отчете компании, объем перевозок у всей группы в июле этого года увеличился на 5%, до 5,1 млн пассажиров по сравнению с июлем прошлого года.

При этом показатель у одноименного головного перевозчика группы в прошлом месяце снизился на 0,1%, до 2,7 млн пассажиров, что сопоставимо с аналогичным периодом 2022 года.

Отмечается, что за семь месяцев 2023 года группа «Аэрофлот» нарастила перевозку пассажиров на 18,1%, до 26 млн, по сравнению в тем же периодом прошлого года. Авиакомпания «Аэрофлот» в январе — июле перевезла 13,6 млн человек (рост на 27,7%).

Подчеркивается, что в июле объем перевозок группы на внутренних линиях оказался необычайно высоким: по РФ перевезено 4,2 млн пассажиров, что выше показателя июля 2019 года на 21,4%, хотя и на 5,4% ниже того же месяца 2022-го.

На международных направлениях перевозки выросли в 2,1 раза, до 904,3 тыс. пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2022.

«Таким образом, пассажиропоток растет от месяца к месяцу — в июне и мае 2023 года было перевезено 4,3 и 3,7 млн пассажиров соответственно», — указывается в пресс-релизе.