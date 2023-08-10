Киргизия нарастит закупки газа у России

Киргизия в ближайшее время увеличит поставки российского газа, так как предполагается «хороший рост» его потребления, сообщил в интервью РИА Новости министр энергетики страны Таалайбек Ибраев.

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«Увеличение закупок газа планируется. Планируется хороший рост потребления. Мы хотим полностью город Бишкек и окрестные районы Чуйской области газифицировать. Это альтернативное углю топливо, и у нас достаточно большие планы на ближайший год увеличить закупку этого топлива», — рассказал Ибраев.

Министр уточнил, что уже прорабатывается газификация Бишкекской ТЭЦ, также есть в планах газовая станция на 500 мВт в Чалдоваре. При этом объем увеличения закупок газа у РФ он не обозначил.