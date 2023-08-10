Китай лидирует в мире по количеству и цитируемости научных публикаций

Министерство образования Японии подтвердило, что Китай является мировым лидером по научным публикациям. Причем, как по количеству, так и по качеству. Это происходит второй год подряд, что позволяет предположить зарождение тенденции доминирования китайской науки, которая больше не зависит от Запада.

Достижения ученых Поднебесной впечатляют: они являются авторами четверти (24,6%) опубликованных научных работ. Если взять 10% наиболее цитируемых, т.е. важных исследований, то в них доля Китая еще выше – почти треть (ок. 30%). Такое же присутствие – 30% ученых из КНР и в 1% наиболее цитируемых исследований.