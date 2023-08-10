Китай лидирует в мире по количеству и цитируемости научных публикаций

Министерство образования Японии подтвердило, что Китай является мировым лидером по научным публикациям. Причем, как по количеству, так и по качеству. Это происходит второй год подряд, что позволяет предположить зарождение тенденции доминирования китайской науки, которая больше не зависит от Запада.
Достижения ученых Поднебесной впечатляют: они являются авторами четверти (24,6%) опубликованных научных работ. Если взять 10% наиболее цитируемых, т.е. важных исследований, то в них доля Китая еще выше – почти треть (ок. 30%). Такое же присутствие – 30% ученых из КНР и в 1% наиболее цитируемых исследований.
К слову, китайцы лидируют по количеству публикаций с 2017 года, по наибольшей доле в самых цитируемых научных трудах уже 5 лет, а в 1% наиболее цитируемых их работы присутствуют с 2019 года.
Анализ сотрудников Минобразования Японии основывается на данных за 2020 год. Переоценить лидерство в науке трудно. В Nikkei Asia, например, уверены, что научные исследования «определяют долю (той или иной страны) на будущем рынке искусственного интеллекта, квантовых технологий и в других наиболее современных и перспективных областях. Кроме этого, оно (лидерство в сфере науки) может также оказывать прямое влияние на национальную безопасность».
В исследовании Министерства образования Японии отмечается, что 61% цитирования результатов исследований китайских ученых приходится на самих китайцев. По американской науке этот показатель вдвое ниже: лишь 29% цитирования результатов американских ученых приходится на ученых из США. Кстати, ряд специалистов считают, что китайцы лидируют именно потому, что так часто цитируют исследования соотечественников. Цитирование исследований соотечественников в таких странах, как Япония, Южная Корея, Великобритания, Германия и Франция опустилось ниже 20%.
Тем не менее, очевидное доминирование на рынке научных СМИ остается у Соединенных Штатах. Наиболее авторитетные научные издания – журналы Nature и Science являются американскими. Ученые из Поднебесной являются авторами лишь 20% публикуемых в них статей, тогда как на долю американских исследователей приходится 70% публикаций в главных научных СМИ. И это несмотря на то, что по публикациям во всех научных СМИ китайские ученые на 8,5% обходят главных конкурентов. По публикуемости в Nature и Sciense китайские ученые уступают также коллегам из Великобритании и Германии и занимают лишь четвертое место.