Костин предложил создать расчетно-депозитарный хаб вместо Euroclear

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава ВТБ Андрей Костин рассказал, как крупнейшие страны Азии и Африки начинают рассчитываться между собой в национальных валютах, создают свои системы, заменяющие SWIFT. Задача России, по его словам, сейчас заключается в том, чтобы совместить эти системы и создать «расчетно-депозитарный хаб на смену Euroclear».

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«Последние месяцы наблюдается очень активное развитие двусторонних расчетов, причем если на первоначальном этапе Россия была главным инициатором этих процессов, то сейчас эти процессы пошли уже вне связи с Россией», — цитирует пресс-служба Кремля Костина.

По его словам, Китай, Индия, Индонезия, страны Персидского залива и Африки «создают новую инфраструктуру» и «на замену SWIFT приходят системы, которые заменяют его».

«Думаю, одна из наших задач сегодня – совместить эти системы. Потому что каждый разрабатывал свою – есть у китайцев, есть у индусов, есть и у нас, – но важно, чтобы они могли друг с другом взаимодействовать. Мы также продвигаем идею создания расчетно-депозитарного хаба на смену Euroclear. Как известно, Euroclear скомпрометировал себя, заморозив огромные средства, в том числе российских граждан. Но многие государства, мы говорили с несколькими государствами Персидского залива, готовы у себя размещать такие хабы с тем, чтобы создать альтернативу. Причем это не направлено против кого-то, это просто альтернативный вариант, который будет лишен каких-либо политических, каких-то других ограничителей», — подчеркнул Костин.

