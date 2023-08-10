Костин предложил создать расчетно-депозитарный хаб вместо Euroclear

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава ВТБ Андрей Костин рассказал, как крупнейшие страны Азии и Африки начинают рассчитываться между собой в национальных валютах, создают свои системы, заменяющие SWIFT. Задача России, по его словам, сейчас заключается в том, чтобы совместить эти системы и создать «расчетно-депозитарный хаб на смену Euroclear».
«Последние месяцы наблюдается очень активное развитие двусторонних расчетов, причем если на первоначальном этапе Россия была главным инициатором этих процессов, то сейчас эти процессы пошли уже вне связи с Россией», — цитирует пресс-служба Кремля Костина.
По его словам, Китай, Индия, Индонезия, страны Персидского залива и Африки «создают новую инфраструктуру» и «на замену SWIFT приходят системы, которые заменяют его».
«Думаю, одна из наших задач сегодня – совместить эти системы. Потому что каждый разрабатывал свою – есть у китайцев, есть у индусов, есть и у нас, – но важно, чтобы они могли друг с другом взаимодействовать. Мы также продвигаем идею создания расчетно-депозитарного хаба на смену Euroclear. Как известно, Euroclear скомпрометировал себя, заморозив огромные средства, в том числе российских граждан. Но многие государства, мы говорили с несколькими государствами Персидского залива, готовы у себя размещать такие хабы с тем, чтобы создать альтернативу. Причем это не направлено против кого-то, это просто альтернативный вариант, который будет лишен каких-либо политических, каких-то других ограничителей», — подчеркнул Костин.