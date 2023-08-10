Лира готовится к прыжку

У лиры сохраняется лирическое настроение

Курс турецкой лиры находится на рекордном минимуме 27 долларов за доллар США, после того, как центральный банк Турции второй раз подряд повысил процентную ставку меньше, чем ожидалось. Очередное резкое обесценивание лиры началось 17 июля на фоне сообщений о приостановке работы зерновой сделки.

В течение двух недель до этого лира торговалась на уровне 26,95 за доллар. Центральный банк увеличил стоимость заимствований на 250 б.п., до 17,5%, в то время как рынки ожидали увеличения ставки на 500 б.п.

В июне регулятор повысил ставки до 15%, что ознаменовало отход от предыдущей ультрамягкой и неортодоксальной денежно-кредитной политики. Хотя и этот шаг не оправдал ожиданий рынка относительно более высокой ставки — 21%.

Тем не менее, в центробанке страны продолжают обещать, что ужесточение денежно-кредитной политики будет продолжаться столько, насколько это необходимо для своевременного реагирования на вызовы и постепенного изменения ситуации.

Большинство инвесторов в настоящее время делает ставку на то, что процентные ставки в Турции достигнут 25% к концу года. Уровень инфляции в стране снизился до 38,21% в июне, но, как ожидается, продолжит расти на фоне падения лиры и повышения налогов.

Турецкая лира показывает исторические минимумы по отношению к доллару по нескольким причинам, полагает главный аналитик ИФК «Солид Брокер» Дмитрий Донецкий. Самая главная — это неустойчивая экономическая ситуация в стране. Сейчас там активно развивается инфляция, правительство долго пыталось ее сдержать несколько нетрадиционным способом, снижая ставку рефинансирования.

По его мнению, нынешнее повышение ставки запоздало и принципиально проблему обесценивания турецкой валюты уже не решит, поскольку и торговый, и платёжный баланс Турции страдают от дефицита. Аналитик считает, что частично на это повлияли и результаты президентских выборов, так как победа Реджепа Эрдогана была нежелательной для Запада, в первую очередь, для США.

«Проблемы турецкой экономики копились годами и быстрыми мерами их решить невозможно. Однако если денежно-кредитная политика турецкого центробанка будет ужесточаться и далее, падение лиры может всё же приостановиться. Но на это потребуется время», — прогнозирует Дмитрий Донецкий.

Негатив уже в цене

Турецкая лира вот уже месяц остается на рекордно низком уровне — 27 лир за доллар США (пара USD/TRY), указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По сути, наблюдается технический боковик после обвала. Инфляция в стране снижается, но на фоне девальвации нацвалюты темпы падения ценового давления могут замедляться, ведь Турция многое завозит, и эффект импортируемой инфляции сохраняется.



Регулятор уже признал ошибку монетарного эксперимента со снижением ставки и отошел от мягкого ДКП, повысив за последние месяцы стоимость фондирования до 17,5% годовых, говорит аналитик. Но этого, видимо, мало: рынок ждал ставку выше 20%. Судя по технической картине курса и консолидации валютной пары, пониженная волатильность вскоре должна возрасти и ценовое движение может быть сильным — вопрос, в какую сторону. Сделаем предположение, говорит он, что негатив уже в цене, и восстановление лиры после обвала нацвалюты — наиболее вероятный вариант. Поддержка USD/TRY на предполагаемой коррекции доллара видится на 24.



Относительно рубля лира находится на 7% ниже уровней начала года, обращает внимание Михаил Зельцер. В последние недели темп падения российской нацвалюты был явно выше нисходящей динамики лиры против доллара, поэтому пара TRY/RUB смогла отскочить от годового дна 3,2 до 3,6.

«В принципе рубль в любой момент может пойти в коррекцию, а лира против доллара начать восстановление, значит, текущий уровень TRY/RUB на МосБирже вполне приемлемый на среднесрочной перспективе», — полагает эксперт.

Первыми целями могут быть 25,8-26,2 лиры за доллар

С начала года турецкая национальная валюта потеряла к доллару 44,5%, подсчитал финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. Он отмечает, что с февраля 2022 года ни один месяц лира не смогла закрыть в плюс, то есть продолжается безоткатное ослабление турецкой лиры. И только с начала лета лира потеряла к доллару 30,1%.

По техническому анализу ценового графика видно, что пока отсутствуют сигналы на смену тенденции, отмечает аналитик. Однако с 1 июля каждый день закрывается ниже 27,1 лиры за доллар. На дневном интервале свечи имеют длинные тени, как правило такое бывает, когда не получается пройти сильную зону.

«Можно предположить, что местный регулятор проводит валютные интервенции. Индикатор RSI довольно долго сигнализирует на сильнейшую перепроданность турецкой валюты на всех временных интервалах. В случае продолжения восходящего движения, сложно прогнозировать значения, до которых может дойти цена. В случае отката котировок первыми коррекционными целями может быть диапазон 25,8-26,2 лиры за доллар», — прогнозирует Сергей Чеврычкин.