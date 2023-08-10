Махмуд-Али Калиматов рассказал о работе по трудоустройству жителей Ингушетии на крупные российские предприятия

В ходе недавно состоявшегося совещания Владимира Путина с представителями российской промышленности глава АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов рассказал о процессе набора персонала, который компания проводит во многих субъектах РФ. Он подчеркнул, что в скором времени к работе приступят работники из Ингушетии. Владимир Путин позитивно оценил такую схему, указав, что в результате имеют место не только улучшение показателей занятости, но и рост производства.

«Вот эти два фактора – сохранение занятости и рост заработных плат – указывают на то, что российская промышленность набирает ход, обороты, получает заказы, осваивает новые направления», – сказал президент.

Как отметили в правительстве Ингушетии, на территории республики на регулярной основе проходят ярмарки вакансий, в которых принимают участие представители крупных предприятий. Как правило, вопросы трудоустройства решаются прямо на мероприятии. И в случае с АвтоВАЗом кадровый отбор был осуществлен именно таким образом.

Первый вице-премьер ингушского правительства Олег Фурсов напомнил, что среди приоритетных задач после вступления в должность главы республики Махмуд-Али Калиматов называл снижение уровня безработицы и повышение достатка жителей региона. И одним из решений этого вопроса стало развитие так называемой мобильной занятости, благодаря которой у безработных из Ингушетии появилась возможность успешно трудоустроиться в других регионах.

Ингушские власти в рамках работы в этом направлении пригласили в республику представителей АвтоВАЗа, которым в итоге удалось отобрать десять человек, которые получили приглашение на трудоустройство в Тольятти.

Олег Фурсов заверил, что такая работа будет продолжена. И подтверждением его слов является запланированный на 25 августа визит в Ингушетию большой делегации из представителей Минтруда Самарской области. В частности, будут организованы специальные мероприятия, в ходе которых безработные смогут узнать о наличии доступных в регионе вакансий.

«Там огромное количество промышленных предприятий. Я думаю, те вакансии и условия труда, которые будут предложены, также заинтересуют часть ингушских безработных», – подчеркнул Фурсов.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов прокомментировал такую практику, назвав ее перспективной для республики.

«Мы, в первую очередь, стараемся для наших людей, хотим дать им работу с достойными условиями, заработками и возможностями профессионального роста. «АвтоВАЗ» – это крупнейшее в России предприятие с большими перспективами. Здесь можно получить очень хороший опыт работы, который в дальнейшем может пригодиться и в Ингушетии. Нам остро не хватает рабочих технических специальностей, и спрос на них будет только расти», – сказал Махмуд-Али Калиматов.

Он также выразил желание, чтобы жители Ингушетии старались не упускать возможность, которая им предоставляется в плане трудоустройства. Глава республики пообещал, что власти региона будут расширять перечень крупных российских предприятий, которые могут принять на работу жителей Ингушетии.