Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА в Калужской области, Подмосковье и над Севастополем

Российские военные сообщили о предотвращении атак украинских беспилотников в Калужской и Московской областях, а также под Севастополем.

«Два БПЛА, летящих в направлении города Москвы, уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА, еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря», — указывается в сообщении.

Пострадавших в результате падения аппаратов нет, отметили в оборонном ведомстве.

О двух сбитых силами ПВО ударных дронах, летевших в сторону столицы, рассказал также в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, один из беспилотников упал в районе ЦКАД.