Минобороны сообщило оперативные данные о ходе спецоперации на Украине

Официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге 10 августа сообщил оперативные данные о ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно озвученной им информации, за последние сутки на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки ВС РФ в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Новомихайловка и Артёмовск (ДНР). Уничтожено свыше 290 боевиков, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки («Krab» польского производства, «Акация»), 2 гаубицы Д-20 и артиллерийская систему М777 производства США.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и подразделений группировки «Восток» отражены 2 атаки штурмовых групп ВСУ в районе населённого пункта Урожайное (ДНР). Потери противника составили более 130 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 2 гаубицы («Мста-Б», Д-20) и самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки ВС РФ, ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Успеновка (Запорожская область). Уничтожено до 125 боевиков, три гаубицы «Мста-Б», 2 орудия (Д-20, Д-30), 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и танк.

На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии успешно отражена атака штурмового отряда 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны (ДНР). Потери ВСУ составили до 60 боевиков, 3 боевые бронированные машины, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки ВС РФ в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю. Успешно отражены 7 контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское (ЛНР), Синьковка и урочища Маньковка (Харьковская область). Уничтожено более 55 боевиков, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВС РФ уничтожили до 30 боевиков, 2 пикапа, гаубица Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 146-ти районах. В районе населённого пункта Дылеевка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ. В районах населённых пунктов Торское и Авдеевка (ДНР) поражены 2 пункта управления 63-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

Российские ПВО перехватили 5 снарядов РСЗО «HIMARS» и «Ураган», а также сбили 38 БПЛА в районах населённых пунктов Першотравневое (Харьковская область), Горловка, Георгиевка, Васильевка (ДНР), Чапаевка (Запорожская область), а также Василевка (Херсонская область).

С начала проведения СВО ВС РФ уничтожили 458 самолётов, 245 вертолётов, 5 638 БПЛА, 428 ЗРК, 11 216 танков и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины РСЗО, 5 837 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 12 165 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как писал «Эксперт» , ранее Минобороны сообщило о предотвращении атак украинских беспилотников в Калужской и Московской областях, а также под Севастополем.