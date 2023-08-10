Мосбиржа начала составлять инвестрейтинг для частных инвесторов

Московская биржа предложила частным инвесторам определять инвестиционный рейтинг с помощью нового сервиса, доступного на платформе Финуслуги. Показатель рассчитывается нейросетью, разработанной экспертами Мосбиржи, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

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«Шкала рейтинга составляет от 0 до 999 баллов с разделением на четыре диапазона: начинающий, уверенный, опытный, продвинутый. Обновлять свой рейтинг можно ежедневно. Пользователям сервиса также будет доступна расширенная аналитика. В нее войдут список активов, наиболее популярных у частных инвесторов данного сегмента, отраслевая структура их вложений, полезные советы», — сообщили в Мосбирже.

Управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень отметил, что на первых этапах важно понимать, какими портфелями владеют инвесторы разных типов. Начинающим инвесторам это подскажет, на какие инструменты стоит обратить внимание и какими активами можно дополнить собственный портфель.

