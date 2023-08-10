Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой»: теперь на всех стриминговых платформах

«Бродвей Москва», МТС Live и Яндекс Афиша представили музыкальный альбом мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»: с 9 августа 20 песен легендарной группы «Секрет», которые вошли в главный театральный блокбастер страны, доступны на всех стриминговых сервисах. Для релиза они были записаны в современном звучании в исполнении лучших мюзикловых артистов и первоклассного бэнда – ровно так, как они каждый день из месяца в месяц исполняются на сцене Театра МДМ уже второй сезон подряд. Актуальные аранжировки любимых хитов, написанные музыкальным руководителем мюзикла, обладателем премии «Золотая Маска» Евгением Заготом, с энтузиазмом приняли как любители творчества «Секрета», так и участники знаменитого бит-квартета, авторы всеми любимых хитов: Максим Леонидов, Николай Фоменко, Алексей Мурашов и Андрей Заблудовский.

«Новых аранжировок требовало и время, и драматургия, и то, что музыка в спектакле исполняется большим количеством инструментов, а в песнях часто используются хоры и многоголосие, –– говорит Евгений Загот. — Много работая в музыкальном театре, я понимал, как «заставить» композиции лучше работать на сюжет. Однако это скорее исключение — у нас не было задачи сделать песни неузнаваемыми. В итоге они получили актуальное звучание, но поклонники «Секрета» легко могут подпевать любимым хитам –– что происходит уже девять месяцев каждый день».

Главные вокальные партии в альбоме исполнили Юлия Довганишина, Юлия Ива, Алексей Фалько, Владислав Ташбулатов, Дмитрий Федоров, Вадим Мичман, Владимир Кисаров и десятки других артистов мюзикла.

«Выход такого альбома — это определенно событие как для меломанов, так и для театралов, а по большому счету для всех, кто знаком с песнями «Секрета». Получился блестящий каст-альбом по всем бродвейским канонам, — говорит продюсер постановки, член Бродвейской лиги и руководитель театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачёв. –– не хуже «Призрака Оперы», который мы записали с англичанами в 2015-м. Но на этот раз восемь лет спустя обошлись собственными силами и достигли отличного результата, вполне достойного Grammy».

Только за первые восемь месяцев проката мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» был сыгран 260 раз, а его зрителями стали более 450 тысяч человек. Спектакль идёт ежедневно в Театре МДМ.

«Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» стал настоящим театральным феноменом. Мы рады, что он нашёл отклик у стольких людей и продолжает радовать зрителей. Музыкальный альбом поможет расширить вселенную мюзикла, продлить светлые впечатления от него у тех, кто уже смог прикоснуться к этой романтичной истории, или познакомить с ним тех, кто ещё, по каким-то причинам, не успел», –– прокомментировала Янина Татарицкая, руководитель направления промоутерства и продюсирования МТС Live.

«Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» стал настоящим хитом среди офлайн-мероприятий Москвы — уже 265 дней он держится в ТОП-10 событий на сервисе и до сих пор возглавляет московский рейтинг. Мы знаем, что после его посещения зрители все чаще возвращаются к альбомам группы «Секрет» на Яндекс Музыке, — говорит директор по контенту и развитию бизнеса Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили. –– Появление музыкального альбома в аранжировках Евгения Загота на стриминговых платформах — это ещё одна возможность для подписчиков Плюса оставаться со спектаклем как можно дольше. К тому же, мы видим, что некоторые зрители приходят на него не один раз и любимые треки в новом звучании, которые всегда будут под рукой, только продлят послевкусие от посещения мюзикла».

Презентация альбома прошла на яхте Флотилии «Рэдиссон Ройал».