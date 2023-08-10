Нефть прорвалась к максимумам года

Вчера октябрьский фьючерс на североморскую смесь Brent, по ходу дня прибавив 1,7%, достиг $87,65 за баррель. Западно-техасская WTI с поставкой в сентябре, подскочив на 2,1%, взлетела до $84,65. Тем самым они пробили сопротивление на уровне апрельских максимумов, которых нефть достигла после внезапного решения стран ОПЕК+ сократить добычу.

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В результате Brent вышла на максимум с января, не дотянув менее полутора долларов до пика года, а WTI достигла уже и уровней, невиданных с ноября. Ночью по московскому времени они чуть скорректировались, но так и остались пока выше рекордных отметок апреля. И шансы на то, что они продолжат движение вверх, есть.

«Тот факт, что WTI преодолела апрельский максимум в $83,5, зафиксированный после решения ОПЕК+, означает, что люди, которые были настроены по-медвежьи или скептически относились к усилиям этой группы стран, оказались неправы, – говорил вчера Bloomberg аналитик City Index Фавад Разакзада. – Цены на нефть должны продолжать расти до тех пор, пока не возникнет серьезных проблем со спросом».

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Преодолению сопротивления котировкам лишь еле заметно смогли помешать разговоры об угрозе сокращения спроса из Китая. Они возобновились после публикации данных о том, что индекс потребительских цен там упал в июле на 0,3% в годовом исчислении. Негативным сюрпризом это не стало (аналитики, опрошенные Reuters, ждали снижения на 0,4%), но поток красноречия у заинтересованных комментаторов все же породило.

Они договорились до того, что Китай вступил в эпоху, которая будет сродни «потерянным десятилетиям» Японии. Но хотя в КНР, безусловно, есть свои сложности, а китайцы и японцы могут казаться европейцу похожими, ни о чем, кроме воспаленного воображения, эти сравнения не говорят. Япония конца восьмидесятых и современный Китай – это очень разные истории.

Факты же говорят о том, что импорт нефти Китаем в первом полугодии рос. И ВВП этой страны во II квартале вырос на 6,3% после роста на 4,5% в первом. Аналитики, правда, ожидали 7,3%, и, сравнив свой прогноз с фактом, закричали о замедлении – но это проблемы аналитиков, а не КНР.

Согласно официальному прогнозу, в 2023 году рост ВВП Китая будет около 5%. И Saudi Aramco, например, на днях прогнозировало продолжение роста китайского спроса на нефть во втором полугодии.

Рынки практически проигнорировали и более высокий, чем ожидалось, прирост запасов сырой нефти в США – на 5,85 млн баррелей. Такой прирост не удивителен на фоне рекордного падения неделей ранее. Так что куда большее внимание привлекли запасы топлива, которые показали максимальное снижение за три месяца.

Запасы бензина в США упали на 2,7 млн баррелей, а дистиллятов – на 1,7 млн. Между тем ожидалось, что они практически не изменятся.

«Весь этот нарратив об озабоченности спросом сегодня совершенно не попадает в тему, коль скоро запасы нефтеппродуктов низки, – цитировал вчера Bloomberg аналитика UBS Group Джованни Стауново. – Это скорее рассказ о напряженности на рынке, которая движет ценами на нефть. Технические факторы также поддерживают их после того, как котировки пробили апрельские максимумы».

Сильное сопротивление, действительно, как привыкли считать технические аналитики, после его пробития превращается в не менее серьезную поддержку. Но в этой истории сошлись как технические, так и фундаментальные факторы. И именно поэтому прошлая неделя стала шестой подряд, закрытой котировками нефти в плюс.

Мировой спрос на нефть, по расчетам Goldman Sachs, в июле достиг рекордных 102,8 млн б/с и во втором полугодии продолжит расти. Но главной причиной стало сокращение поставок нефти на мировой рынок странами ОПЕК+.

«Последнее восстановление в основном обусловлено обещанием крупных производителей, таких как Саудовская Аравия и Россия, удерживать предложение на низком уровне еще в течение месяца», — объяснил вчера Reuters старший инвестиционный аналитик брокера XM Харалампос Писсурос.