Вовлечённость Германии в конфликт на Украине может привести страну к войне с Россией.

Об этом YouTube-канала Deutschland Kurier заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. По его мнению, поставки оружия Киеву – серьёзная ошибка, так как это не конфликт ФРГ. В этой связи он призвал власти страны держаться подальше от всего этого и, конечно же, начать продвигать мирные инициативы.

«Мы же пока действуем строго наоборот, – подчеркнул политик. – Передача же продукции военного назначения не приближает конфликт к развязке, а лишь усугубляет его.

Как убеждён Котре, Берлину необходимо поддерживать отношения с Москвой, так как западные санкции оборачиваются в первую очередь против самой Германии, где уже выросли цены на энергию.

Кроме того, считает депутат, разрыв связей с Москвой спровоцирует падение престижа ФРГ на мировой арене.

«Россия тесно сотрудничает с находящимися на подъеме странами БРИКС, в частности, с Бразилией, Индией, КНР, ЮАР и странами Африки. Таким образом, курс на конфронтацию обернётся прежде всего против нас», – резюмировал немецкий политик.

Как ранее писал «Эксперт», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что германской экономике слишком дорого обходится поддержка Украины. Не стесняясь в выражениях, он обвинил во всём правительство ФРГ, которое превратило страну в «служку амеров», что уже отразилось на кошельках простых немецких граждан.

При этом Медведев предположил, что далее в Германии могут возродиться мечты о четвертом рейхе и к власти придёт новый фюрер на смену «сообществу ливерной колбасы».

