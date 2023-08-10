Новости спецоперации: российская армия готова к полноценному наступлению

ВС РФ давно готовы к полноценному наступлению, но пока находятся в активной обороне, так как на данном этапе специальной военной операции это выгодно.

Такое заявление в интервью РИА Новости сделал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Гибель личного состава при оборонительных действиях – один к пяти, – отметил он. – Учитывая нашу эшелонированную оборону, наши силы и средства, которые задействованы там, обученность наших военнослужащих – потому что даже наши мобилизованные прошли достаточно хорошую подготовку, несколько месяцев занимались военной учебой – и мы готовы, и к наступлению, и к обороне».

При этом он подчеркнул, что в настоящее время активная оборона наиболее выгодная для российских войск тактика, так как она позволяет уничтожить как можно больше сил противника.

«Мы свою задачу выполняем. Когда будет приказ, мы пойдём вперёд», – резюмировал Гагин.

