Рынок, похоже, отправился в большое плавание

Четыре предыдущие сессии российский рынок акций пытался уйти в коррекцию. Но все просадки относительно быстро выкупались, и «медведям» не удалось сильно уронить рынок. Сегодня же сработала старая трейдерская аксиома: если актив не хочет падать, то он будет расти.

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С самого открытия торгов трейдеры приступили к покупкам акций, которые продолжились до обеда, после чего рынок лег в боковик.

Снижение аппетита к риску во второй половине дня было вызвано негативной динамикой нефти, которая не нашла сил сходу преодолеть техническое сопротивление $88 за баррель и откатилась от него. К окончанию основной сессии на Московской бирже за баррель нефти давали около 87 долларов, что на полдоллара меньше, чем вчера в полночь.

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Пока аналитики смотрят на нефть позитивно, ожидая продолжения ее роста. Сегодняшнее снижение нефти совсем не напоминает массовый сброс инвесторами нефтяных контрактов и уж тем более агрессивной попытки сыграть на понижение. Просто спекулянты решили зафиксировать прибыль в ожидании дальнейших драйверов движения.

Несмотря на не очень хорошую картину на нефтяном рынке, сильным ростом отметилась «Газпромнефть». Предыдущие 6 сессий бумага провела в консолидации без серьезных изменений. Сегодня же начались покупки этой акции и спекулянты были вынуждены массово закрывать шорты, что лишь ускорило подъем котировок. В результате, капитализация «Газпромнефти» выросла за основную сессию на 4,7%.

Но еще больше прибавил ВТБ. Сегодня президент России Владимир Путин встретился с главой банка Андреем Костиным. Встречи лидера государства с высшим руководством крупнейших российских эмитентов всегда приводят к росту котировок акций последних.

Но сегодня Путин сделал ВТБ, оговорив необходимость эффективного подхода и то, что «это вызов», поистине президентский подарок, передав на пять лет в доверительное управление банку государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Уместно напомнить, что ровно год тому назад глава государства критиковал работу менеджмента ОСК.

Сегодня одной из задач, поставленных президентом перед банком, названо финансовое оздоровление корпорации, которую Путин справедливо охарактеризовал как «целую отрасль», пообещав также ВТБ поддержку со стороны правительства.

И хотя опытные инвесторы с очень большой осторожностью относятся к покупкам акций собственно ВТБ, считая корпоративное управление банка довольно-таки слабым (финансовые показатели ВТБ очень часто выглядят хуже среднерыночного уровня), однако для самого ВТБ получение контроля над ОСК несомненное благо. Нет никаких сомнений, что ВТБ сможет замкнуть на себя основную часть финансовых потоков не только корпорации, но и ее крупных подрядчиков.

Сегодня пользовались повышенным спросом и бумаги других эмитентов финансового сектора. Так, на 3,9% взлетели расписки TCS Group – головной компании Группы «Тинькофф».

На 2,7% подросли акции самой Московской биржи. Аналитики советуют осторожно покупать эту бумагу. Биржа демонстрирует рост торговых оборотов и числа клиентов. Но более значимый драйвер для бумаги – ожидание дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ. С ростом этого показателя возрастут и кредитные ставки, поэтому Мосбиржа увеличит свои доходы от размещения остатков средств клиентов на денежном рынке.

Откат нефти не помешал обыкновенным акциям «Сургутнефтегаза» (+2%) и «Лукойла» (+1,3%) пуститься в погоню за «Газпромнефтью».

«Роснефть» отторговалась сегодня гораздо скромнее, подорожав всего на 0,2%. Связано это с тем, что в предыдущие дни бумага росла намного сильнее своих «коллег по цеху», и сегодня спекулятивный капитал ушел к отставшим.

Как и предполагало большинство аналитиков, решение Банка России прекратить с сегодняшнего дня покупку валюты в рамках бюджетного правила не привело к укреплению рубля. Он лишь снизил темпы падения, подешевев к доллару всего на четверть процента.

Позитивным для рубля можно назвать тот факт, что уже несколько последних дней курс не может преодолеть отметку 98 руб. за доллар – там сразу появляется большой объем юаней на продажу.