РФ в ближайшее время безвозмездно поставит странам Африки около 50 тысяч тонн зерна

Россия направит шести африканским государствам до 50 тыс. т зерна на безвозмездной основе.

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Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, передает «РИА Новости».

«Как говорил наш президент, помимо того, что мы являемся достаточно надежным партнером в части поставок зерновых на мировой рынок, мы еще и африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. Пока речь идет о шести странах и об объемах от 25 до 50 тысяч тонн», — сказал чиновник.

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По его словам, поставки могут начаться в ближайшее время, в настоящий момент вопрос прорабатывается.

Также Патрушев сообщил, что Россия экспортирует на мировой рынок в этом году примерно 55 млн т зерна, и эта цифра может вырасти. «Если мы увидим, что у нас прогнозы по уборке по объему зерна растут, мы скорректируем цифру и по объемам экспорта», — пояснил глава Минсельхоза.

Владимир Путин заявил о готовности продолжить экспорт зерна в Африку и на коммерческой основе, и на безвозмездной основе в ходе саммита Россия — Африка, который состоялся в Санкт-Петербурге в прошлом месяце.

Российский лидер неоднократно указывал на то, что Москва способна заместить поставки украинского зерна в случае прекращения действия черноморских договоренностей, с тем чтобы обеспечить продовольствием беднейшие страны.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины. Стороны подписали два документа — первый предполагает создание коридора для вывоза продукции из украинских портов, во втором говорится о снятии препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Российское руководство неоднократно предупреждало о том, что в случае игнорирования интересов РФ сделка может быть остановлена, что и произошло 17 июля. В Кремле заявляли, что возвращение к зерновой сделке возможно при условии выполнения обязательств перед Россией, в том числе переподключения Россельхозбанка к SWIFT.