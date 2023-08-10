Россия прорвалась на мировой рынок инновационного питания со сладким белком

Агрохолдинг «Эфко» первым в мире сертифицировал новый продукт питания — сладкий белок браззеин, заменитель сахара. Сертификат получен в ОАЭ, куда с осени этого года начнутся поставки из Белгородской области инновационного белого порошка, похожего на сахарную пудру.

Сладкие белки, к числу которых относится браззеин, содержится в некоторых тропических растениях, они отличаются повышенной сладостью, превосходя обычный сахар в тысячи раз, но при этом не вызывают инсулиновой реакции организма, то есть подходят диабетикам, могут выступать элементом спортивного питания. Однако выделять сладкий белок из растений экономически невыгодно, так как содержание там его чрезвычайно мало.

В «Эфко» браззеин был получен в лабораторных условиях методом прецизионной ферментации, после двух лет исследований. В строительство ферментного завода, запущенного в 2020 году, компания вложила около 1 млрд рублей.

Аналогичные разработки ведутся двумя компаниями в США и Израиле, а также учеными двух российских вузов — ВятГУ и ОмГТУ. Но пока они остаются на уровне НИОКР.

Одним из препятствий для массового промышленного производства сладких белков является их высокая себестоимость. Как сообщили в «Эфко», 1 кг рекомбинантного белка стоит сегодня примерно сто долларов. Впрочем, двадцать лет назад, когда стартовали мировые исследования в этой области, данный показатель был в сто тысяч раз выше и равнялся миллиону долларов.

Для своего мирового дебюта «Эфко» из нескольких богатых стран в Европе и Азии выбрала ОАЭ. Помимо прочего сказался высокий уровень заболеваемости диабетом на Ближнем Востоке — один из самых высоких в мире и существенно выше, чем, например, в России. Компания планирует за пять-семь лет занять в этом регионе до 10% рынка сахара — это 400 тонн в год, или 80 млн долларов.