СК задержал технического директора фирмы, на складе которой произошел взрыв в Сергиевом Посаде

Сотрудники Следственного комитета задержали технического директора компании «Пиро-Росс», на складе которой произошел в взрыв в Сергиевом Посаде.

Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

«К настоящему времени следователями проведены обыски в фирме "Пиро-Росс", на складе которой произошло возгорание. Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. В результате в качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы "Пиро-Росс"», — указывается в сообщении ведомства.

Отмечается, что назначены взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая, и взрывотехнологическая экспертизы с целью установления причин возгорания, также будут проведены 60 судебно-медицинских экспертиз. В качестве свидетелей допрошены 34 человека; следствию предстоит дать оценку законности нахождения пиротехники и ее составляющих в помещении на территории завода.

На данный момент известно, что за медицинской помощью обратились более 60 пострадавших, уточняют в ведомстве. Девять человек, по данным СК, числятся пропавшими без вести, одна женщина скончалась в больнице.

Ход и результаты расследования уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ), возбужденное по факту инцидента, поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

В Сергиевом Посаде, где накануне, 9 августа, прогремел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе, частично повреждены боле 70 многоквартирных домов, с утра идут восстановительные работы, передает «РИА Новости». По сведениям МЧС, к работам привлечены 400 человек и 93 единицы техники.