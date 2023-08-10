Сногсшибательная отчетность VK слегка сбила и его акции

VK опубликовала финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2023 г. Выручка возросла на 36% до 57,3 млрд руб. относительно данных годом ранее. Наибольший вклад в показатель внесла выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 51% до 35,1 млрд руб., говорится в сообщении эмитента.

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Скорректированная EBITDA за полугодие составила 3,9 млрд руб., а совокупный убыток сократился на 44,7 млрд руб. до 8,8 млрд руб. Снижение убытка компания объясняет в том числе реструктуризацией и оптимизацией активов Группы.

VK относится к сегменту так называемых быстрорастущих компаний, поэтому сам по себе факт балансового убытка для них не является негативом. Инвесторы покупают бумаги таких эмитентов в расчете на их рост и увеличение доли рынка, что в будущем должно вылиться в прибыльность.

Но такое резкое сокращение убытка, безусловно, является позитивным фактором.

Радуют и другие показатели. Так, на конец июня 2023 г. пользователи сервисов VK составляли свыше 95% месячной аудитории Рунета. Средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK выросла во втором квартале 2023 г. на 16% по сравнению с данными годом ранее и составила 76 млн пользователей.

Несмотря на эти сильные данные, расписки VK сегодня торгуются снижением, в районе обеда четверга входя в тройку самых слабых. Аналитики недовольны слабой рентабельностью бизнеса VK, которая по EBITDA составила лишь 6,8%.

«Компания показывает хороший рост, но слабую рентабельность. Ожидаемо сильный рост выручки, в основном в сегменте рекламы — органический и благодаря M&A», — пишут аналитики БКС.

«Результаты VK за первое полугодие показывают, что давление на рентабельность оказалось даже более сильным, чем мы ожидали. Это может привести к росту волатильности котировок в краткосрочной перспективе», — согласен с коллегами старший аналитик инвестбанка «Синара» Константин Белов.

При этом он считает, что «триггером для бумаги в ближайшее время могут стать новости относительно редомициляции компании в РФ».

Не исключено, что данная информация действительно приведет к взлету котировок, но эффект от такой новости будет кратковременным. Российское «подданство» имеет для эмитента важное значение, когда речь идет о выплате дивидендов, но пока VK делиться с акционерами нечем.

Впрочем, сегодняшнее снижение котировок депозитарных расписок VK можно объяснить не только неудовлетворительными показателями рентабельности, но и общей тенденцией рынка последних дней — спекулянты разгоняют бумагу накануне выхода отчетности и фиксируют прибыль по факту ее публикации вне зависимости от того, насколько хороши были данные.

Так, вчера о рекордной месячной прибыли объявил Сбер, но его акции завершили день снижением.

Сегодня производитель алкоголя Beluga Group сообщила о росте выручки за полугодие на 14%, а прибыли — на 35%. Но и эта бумага ушла в коррекцию.

С точки зрения технического анализа, расписки VK со второй декады июля торгуются в восходящем тренде, который сопровождается периодическими несильными просадками. Ближайшее сопротивление по бумаге лежит в районе 890 руб., потенциал роста до него составляет от нынешних цен 13%.