Структуре Kismet Capital Group разрешили купить Zarina, Befree, Love Republic и Sela

Федеральная антимонопольная служба разрешила компании «Радио Реклама НН» приобрести торговые сети Zarina, Befree, Love Republic и Sela.

По данным системы ЕГРЮЛ, ООО «Радио Реклама НН» на 99,9% принадлежит ООО «Инфраструктурный Холдинг-1», которым, в свою очередь, владеет Kismet Capital Group Ивана Таврина — экс-гендиректора компании «Мегафон».

Как сообщает пресс-служба ФАС, «Радио Реклама НН» получит до 75% акций АО «МФГ Инвест», а также право контролировать деятельность АО «Мэлон Фэшн Груп» и ООО «Такси.Стиль».

«Сделка не повлияет на состояние конкуренции на рынках розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами», — указывается в сообщении.

В понедельник, 7 августа, шведская Eastnine объявила о заключении соглашения о продаже 36% акций Melon Fashion Group за 15,6 млрд руб. российской «ГЕМ Инвест». Сделку планируется закрыть в течение двух недель.

Компания Melon Fashion Group основана в 2005 году на базе петербургской швейной фабрики «Первомайская заря» в Санкт-Петербурге. По состоянию на конец 2022 года в группу входило 867 точек в 180 городах РФ, Казахстана, Армении, Киргизии и Белоруссии. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия в 2021 году выросла на 49% год к году, составив 37,3 млрд руб., чистая прибыль увеличилась вдвое, до 3,2 млрд руб.

В октябре прошлого года стало известно, что АФК «Система» договорилась о приобретении 47,7% акций Melon Fashion Group у Eastnine, East Capital Holding AB и группы частных инвесторов за 15,8 руб.млрд