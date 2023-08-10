В доступе к монгольским редкоземам США столкнулись с уникальным случаем

В конце июня Монголия и США подписали Меморандум о взаимопонимании, предполагающий развитие межгосударственного сотрудничества по обнаружению и добыче критических минералов. Последние имеют ключевое значение во многих современных технологиях, от производства микрочипов до батарей для электромобилей.

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А на прошлой неделе в Соединенные Штаты Америки летал премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Это была первый визит такого уровня за пять лет. Стороны подписали ряд соглашений, среди которых дорожная карта об экономическом сотрудничестве.

Главным поставщиком редкоземов в не располагающие достаточными собственными запасами США был и пока что остается Китай. Однако продолжительное ухудшение двусторонних отношений может грозить «перекрытием кислорода» со стороны Поднебесной.

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В 2019, 2021 и 2022 годах китайские государственные СМИ и представители правительства сообщали о пересмотре правил экспорта редкоземельных ресурсов. В частности, говорилось об ограничении к ним доступа американским оружейникам Lockheed Martin и Raytheon.

А в середине июля 2023 года Китай распространил экспортный контроль на галлий и германий — ключевые элементы в производстве микрочипов. Аналогичные контрольные меры были применены еще к 36 наименованиям. Минторг КНР оставил за собой право расширять этот список.

Поэтому Штаты так «заболели» Монголией. Она не единственная, чьи минералы хотят использовать в Вашингтоне. Есть ещё Канада, Демократическая республика Конго, Южная Африка, Мексика и Аргентина. Однако их запасы несравнимы с монгольскими. По разным данным, в недрах страны сокрыто 16,8% (31 млн. тонн) от всего мирового запаса редкоземельных элементов — второй по величине показатель после Китая.

На пути Штатов к ресурсному изобилию Монголию стоит несколько проблем: природная, политическая и логистическая. Первая связана с загрязнением окружающей среды и истощением и так малодоступных там водных ресурсов, которые может повлечь за собой добыча редкоземов в индустриальных масштабах. Кроме того, пустыня Гоби является местом обитания некоторых животных и растений, находящихся на грани исчезновения.

В ESG-эпоху открывать шахты в таких местах, значит натолкнуться на имиджевые риски. Поэтому крупным компаниям приходится разрабатывать несколько вариантов стратегий захода на новую территорию. Это, в свою очередь, увеличивает временные издержки.

Вторая проблема заключается в отсутствии современной правовой базы для реализации проектов, связанных с редкоземами, на территории Монголии. Представители отрасли не раз жаловались, что правительство страны «только говорит» о ее модернизации. Проблемы можно обнаружить на всех этапах развития: от урегулирования рисков для окружающей среды до упорядочения процесса выдачи лицензий. В том числе в связи с этим, даже несмотря на огромный уровень запасов редкоземов, доля страны в мировых поставках составляет всего 1,6%. Правительство США может подписывать разные соглашения, но заставить свои компании инвестировать в рисковые инициативы с непонятными временными рамками — с большой натяжкой.

Географическая изолированность не имеющей выхода к морю Монголии представляет, по всей видимости, наиболее серьезный вызов для планов Вашингтона. Одно дело организовать добычу минералов, совсем другое — систему доставки. Наладить воздушные пути снабжения сложно и нерентабельно. Получается, остаётся один вариант — везти через Китай. Это в свою очередь, облегчает ситуацию для Штатов с финансовой стороны, но создает дополнительные риски с точки зрения стабильности поставок.

Теоретически Китай может отказать в перевозке лития или германия. а до того, применять к ним строгие процедуры контроля на маршруте или в торговых портах. Таким образом, даже преодолев все производственные проблемы, Штаты столкнутся с логистическими, что в условиях ускоряющегося технологического соперничества с Поднебесной не сулит им ничего хорошего.

Представители американского госдепа успели удостоверить общественность, что во время визита премьера Оюун-Эрдэнэ стороны обсуждали «креативные варианты» решения проблемы транспортировки ресурсов. Но от таких обсуждений до практики путь неблизкий, с учетом того, что вопрос нужно решать, скорее, с потенциальными транзитерами.

Любезно назвав Штаты «стратегическим третьим соседом», монгольский премьер косвенно обозначил первых двух, не дипломатических, а настоящих: уже не раз упомянутый Китай на юге и Россию на севере. Случай уникальный.

