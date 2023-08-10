В Эквадоре после убийства кандидата в президенты ввели чрезвычайное положение

Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убили после предвыборного мероприятия вечером 9 августа в столице Эквадора.

Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что при нападении на политика пострадали еще по меньшей мере девять человек; в ходе перестрелки был смертельно ранен один из подозреваемых.

В связи с трагедией действующий президент Эквадора Гильермо Лассо ввел в стране чрезвычайное положение. «Объявляю режим чрезвычайного положения на 60 дней. Вооруженные силы с этого момента мобилизованы на всей территории, чтобы гарантировать безопасность граждан, спокойствие страны, свободные и демократические выборы», — заявил президент в обращении к нации.

Также Лассо подписал указ о трехдневном национальном трауре.

Досрочные президентские и парламентские выборы в Эквадоре намечены на 20 августа. Правоцентрист Вильявисенсио входил в пятерку наиболее популярных претендентов пост главы государства.

Гильермо Лассо в мае текущего года назначил выборы с целью роспуска парламента. По словам президента, он пошел на это, поскольку законодатели не дают правительству проводить реформы. Лассо, срок полномочий которого должен был закончиться в 2025 году, не намерен участвовать в выборах.