В Роспотребнадзоре рассказали о новом варианте коронавируса

В РФ с апреля по август выявлено 17 случаев инфицирования новым вариантом коронавируса EG.5, или «эрис».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации первые единичные случаи инфицирования вариантом EG.5. выявлены в апреле 2023 года (в городе Москве, Московской области, городе Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия). Всего 17 случаев, или 0,24% от всех случаев инфицирования в период с апреля по август 2023 года», — приводит агентство сообщение ведомства.

Уточняется, что пока в России новый штамм не получил широкого распространения, однако связанные с ним риски осложнения эпидситуации по COVID-19 все же имеются.

Всемирная организация здравоохранения добавила «эрис» в перечень вариантов под наблюдением. Первые образцы, содержащие вирус, датируются февралем 2023 года, с тех пор частота выявления этого варианта в мире увеличилась с 6,2% до 11,6%. Штамм распространяется гораздо быстрее по сравнению с предшественниками XBB (XBB. 1.5. «кракен», XBB. 1.16. «арктур»), отметили в Роспотребнадзоре.